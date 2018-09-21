Alişan canlı yayında bombaladı! Mahsun Kırmızıgül, Demet Akalın, Özcan Deniz...

2012 yılında kavga ederek dostluklarını bitiren Demet Akalın ve Alişan'ın geçtiğimiz gün barıştıkları ileri sürülmüştü. Alişan Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak iddiaları yalanladı. Türkücü öte yandan Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ece Erken'in "Okan Kurt'a 'bu kadınla evlenme' dedin mi?" sorusu üzerine Alişan şu yanıtı verdi;

"Ben böyle bir şey söyleyebilir miyim? Beni yıllardır tanıyorsun. Zamanında maddi manevi her şeyi paylaştığım insana karşı ben diyeceğim ki 'Bununla evlenme veya bununla bir şey yaşama.' Böyle bir durumda ben Demet'i korurum. Eğer dersem Demet'e Okan'la evlenme derim."

"BARIŞMADIK, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Türkücü sözlerine şöyle devam etti; "Benim kimseyle barışmak, eski defterleri açmak gibi bir niyetim yok. Ben bu sefer bütün yaptığım açıklamaları yok saymış olurum. Bir özür filan olmadan ben nasıl bir şey söyleyeyim. Biz barışmadık öyle bir şey yok. Dün her şey canlı yayın sırasında gelişti. Sadece karşı taraftan 'doğacak çocuğu ve eşiyle mutluluklar' diye bir mesaj geldi. Bana yapılan kötülüğü de iyiliği de ben hiç bir şekilde unutmam. Eğer özür dilerse bilmiyorum. 6 Sene geçti. 6 sene boyunca hiç bir temas olmamış. Bunun cevabını şimdi bilmiyorum.