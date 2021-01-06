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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu: Örnek olmak istedim

06.01.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu: Örnek olmak istedim

Koronavirüs aşısı için gönüllü olarak canlı yayında aşı olan Alişan, "Örnek olmak istedim" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekrana gelen görüntülerde Alişan, "Bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" dedi.

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Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.
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Gönüllü olan Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı içi aşı olamadı.

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