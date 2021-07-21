Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a duygulandıran veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Maslak'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş kurtarılamadı. Selçuk Tektaş'ın cenazesi Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nden kaldırılırken, Alişan ise gözyaşları içinde güçlükle ayakta durdu.

Kardeşini son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Alişan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin,neşemdin,arkadaşımdın,sırdaşımdın herşeyimdin..Ben şimdi sensiz ne yapıcam..Dualar ettik,şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi..Allahım seni bizden daha çok istedi yanına aldı..2 çoöuğum,2 yegenım vardı şimdi 4 çocuğum var artık..Sen rahat uyu Eyşanım,Ceylanım,Merve’m bana emanet..Seni çok seviyorum abim..Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim..Seni birdaha görememek beni delirtiyor olsada maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um..Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah"

