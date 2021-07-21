MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor

21.07.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alişan'ın kardeşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Maslak'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş kurtarılamadı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten hayatını kaybettiAlişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüsten hayatını kaybetti

ALİŞAN’I YALNIZ BIRAKMADILAR

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nden kaldırılan cenazede Tektaş'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken Alişan ve annesi, taziyeleri kabul etti.

alisan-1_2

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

alisan-2

Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adını duyduğunu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı.

selcuk_tektas_son_yolculuguna_ugurlandi_h16912_7d3b8

BÜLENT SERTTAŞ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cenazeye katılan sanatçı Bülent Serttaş ise yaşadığı üzüntüyü anlatırken tüm vatandaşlara da çağrı yaptı. Virüse karşı herkesi aşı olmaya davet eden Serttaş, "Ne söyleyebilir ki… Buradan çıkaracağız en güzel konu bir an önce aşı olun. Alişan ve ailesi için gerçekten çok zor. Selçuk her şeyiydi. Ben tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

koronavirus-nedeniyle-vefat-eden-alisan-in-14281179_5651_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
İstanbul'u terk etmedi! Müjdeyi verdiİstanbul'u terk etmedi! Müjdeyi verdi
Anahtar Kelimeler:
Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH RAHMET EYLESIN

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Cinsel istismardan 28 yıl hapis cezası alan sanığa 'Şevkat Yerimdar' beraati

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

Alişan'ın kardeşi hayatını kaybetti!

İsyan ettiren görüntü! Kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

İsyan ettiren görüntü! Kaçak kurban kesimi çeşmeden kan akıttı

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Nedeni henüz bilinmiyor: Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

Ünlü çiftin bayramlaşma anları olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

Survivor Sahra'nın değişimi! Bambaşka biri oldu

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.