Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Maslak'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş kurtarılamadı.

ALİŞAN’I YALNIZ BIRAKMADILAR

Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nden kaldırılan cenazede Tektaş'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken Alişan ve annesi, taziyeleri kabul etti.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adını duyduğunu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı.

BÜLENT SERTTAŞ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cenazeye katılan sanatçı Bülent Serttaş ise yaşadığı üzüntüyü anlatırken tüm vatandaşlara da çağrı yaptı. Virüse karşı herkesi aşı olmaya davet eden Serttaş, "Ne söyleyebilir ki… Buradan çıkaracağız en güzel konu bir an önce aşı olun. Alişan ve ailesi için gerçekten çok zor. Selçuk her şeyiydi. Ben tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.





