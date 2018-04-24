MAGAZİN

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Akşener'in, ünlülerin Hatay ziyareti için "İktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözlerine Alişan, "İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın" diyerek cevap verdi.

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Bir TV programına konuk olan Alişan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ünlülerin Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

"BİZ ORAYA SİYASİ PARTİ KONGRESİNE GİTMEDİK"

Hatay ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Alişan, "Biz oraya bir partinin kongresine gitmedik. Afrin'de devleti, bayrağı için savaşan, sınırlarımızı terörden temizlemeye çalışan askerlerimize gittik" dedi.

"SUÇUMUZ TÜRK ASKERİNİ ZİYARET ETMEK"

Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Alişan, "Meral Akşener "Biz iktidara gelirsek o sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi. Bence selam falan vermeyi bırakın. İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın. Suçumuz Türk askerini ziyaret etmek. Bizi Süleyman Demirel çağırdığında da gidiyorduk. Mesut Yılmaz başbakandı. O çağırdığında da gidiyorduk. Ben kaç kere DSP kongresinde konser verdim. Hatta Bülent Ecevit'in aday olduğu ve seçildiği kongrede konser verdim. Böyle bir şey olmadı. Şu anda bir partinin kongresinde konser ver, bittin yani." ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski çıplaklığa doymuyor!

Emily Ratajkowski çıplaklığa doymuyor!

Çocuklar Duymasın'ın final mi yapıyor?

Çocuklar Duymasın'ın final mi yapıyor?

Murat Dalkılıç: Evlenip aile kurmak isterim

Murat Dalkılıç: Evlenip aile kurmak isterim

Kim Kardashian yine formunda!

Kim Kardashian yine formunda!

Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz isyanı

Eliz Sakuçoğlu'ndan Murat Boz isyanı

Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: 10 yaşında tacize uğradım

Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraf: 10 yaşında tacize uğradım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.