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  4. Alişan için "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu" diyen Nihat Doğan geri adım attı! "Bana yakışmadı"

Alişan için "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu" diyen Nihat Doğan geri adım attı! "Bana yakışmadı"

14.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'ı topa tutan Nihat Doğan geri adım attı. "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum" sözleriyle gündeme gelen Nihat Doğan Alişan'ı arayıp söylediği sözler yüzünden özür dilediğini açıkladı.

Alişan için "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu" diyen Nihat Doğan geri adım attı! "Bana yakışmadı"

Alişan'ın öpüşme açıklamasından sonra Nihat Doğan sert ifadeler kullandı. Doğan Alişan'ı hedef alarak "Alişan ne zaman evlendi? Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum. İmam nikahı mı oldu? Hayır, düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum" demişti.

Nihat Doğan bu ifadelerinden sonra çark etti. Nihat Doğan, "Alişan'ı arayıp, özür diledim. Arkadaşlar konuştuğum kelimeler bana yakışmadı. Ben düğünlerinde bile vardım" açıklamasında bulundu. Milliyet'in haberine göre; ünlü türkücü, "Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Nihat Doğan'dan tartışma yaratan Alişan yorumu! Nihat Doğan'dan tartışma yaratan Alişan yorumu! "Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu" dedi ve Bergüzar Korel'i örnek gösterdi

Nihat Doğan konuşmasının devamında ise "Alişan benim çok eski dostum, sizlerin huzurunda tekrardan eşi Buse Hanım'dan ve Alişan'dan tekrar özür diliyorum" dedi.


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Nihat Doğan Alişan
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