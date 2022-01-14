Alişan için "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu" diyen Nihat Doğan geri adım attı! "Bana yakışmadı"

Alişan'ın öpüşme açıklamasından sonra Nihat Doğan sert ifadeler kullandı. Doğan Alişan'ı hedef alarak "Alişan ne zaman evlendi? Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum. İmam nikahı mı oldu? Hayır, düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum" demişti.

Nihat Doğan bu ifadelerinden sonra çark etti. Nihat Doğan, "Alişan'ı arayıp, özür diledim. Arkadaşlar konuştuğum kelimeler bana yakışmadı. Ben düğünlerinde bile vardım" açıklamasında bulundu. Milliyet'in haberine göre; ünlü türkücü, "Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Nihat Doğan konuşmasının devamında ise "Alişan benim çok eski dostum, sizlerin huzurunda tekrardan eşi Buse Hanım'dan ve Alişan'dan tekrar özür diliyorum" dedi.



