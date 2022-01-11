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  4. Nihat Doğan'dan tartışma yaratan Alişan yorumu! "Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu" dedi ve Bergüzar Korel'i örnek gösterdi

Nihat Doğan'dan tartışma yaratan Alişan yorumu! "Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu" dedi ve Bergüzar Korel'i örnek gösterdi

11.01.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Alişan'a "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklaması sonrası tepkiler çığ gibi geliyor. Alişan'a bir tepki de 'Al Sana Haber' programıyla ekrana gelen Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, Alişan için, "Alişan ne zaman evlendi. Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum" diyerek tepkisini gösterdi.

Alişan ve Buse Varol ikilisinin boşanacaklarına dair çıkan dedikodulara canlı yayında yanıt veren Alişan, "Eşiniz ile birbirinizi kıskanır mısınız? Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorularına, "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" yanıtını verdi.

Sözleri tartışmaya neden olan Alişan'a bir yanıt da 'Al Sana Haber' programında yorumculuk yapan Nihat Doğan'dan geldi.

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"ALİŞAN NE ZAMAN EVLENDİ? ÇOCUĞU NE ZAMAN OLDU?"

"Alişan ne zaman evlendi. Çocuğu ne zaman oldu? Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu! Alişan'ı kınıyorum" diyen Alişan, "Bırakın bu işleri... İmam nikahı mı oldu! Hayır düğünden bir gün önce Nihat Hatipoğlu yaptı. Alişan'ı kınıyorum. Buse buna sessiz kalırsa Buse'yi de kınıyorum.

Her türlü kendiniz yalayıp, yutuyorsunuz. Esenyurt'tasınız, ekran önüne gelince de maşallah, Diyanet İşleri Başkanı olacaksınız. Buradan sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na İzzet YıldızHan'ı, yardımcılığına da Alişan'ı atayın olsun bitsin.

"KUMAR OYNARSINIZ, YALARSINIZ, YUTARSINIZ..."

Kumar oynarsınız, onu yaparsınız, bunu yaparsınız, yalarsınız, yutarsınız. İş popülizme gelince, 'Karımı onu yaptırmam, bunu yaptırmam'.

"HALİT ERGENÇ BOYNUZLU MU OLDU?"

Halit Ergenç'in hanımı Bergüzar Koral, dizilerde öpüşmüyor muydu? Peki Bergüzar Korel, öpüşünce kötü kadın mı oluyor. Dünyanın da en onurlu, en güzel annesi. Üçüncü çocuğunu doğurdu. Şimdi Halit Ergenç şey mi oldu yani? Boynuzlu mu oldu?" diyerek sitemini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Alişan Buse Varol
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