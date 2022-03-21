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Alişan ile Buse Varol'dan anlaşma! 100 bin TL kazandılar

21.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanmanın eşiğinden dönen ve Emine Erdoğan tarafından barıştırıldıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol reklam anlaşması yaptı. Gündemden düşmeyen çifte ayrılık haberleri resmen yaradı. Reklam teklifi yağan Alişan ile Buse Varol 100 bin TL kazandılar.

Alişan ile Buse Varol'dan anlaşma! 100 bin TL kazandılar

Alişan ile Buse Varol'un boşanma aşamasında olduğu kızlarının doğum gününde ortaya çıkmıştı. İkili bazı konularda anlaşamamış ve boşanmanın eşiğine gelmişti. Alişan'ın ailesiyle sorunlar yaşayan Buse Varol geri adım da atmayınca ikilinin ilişkisi sekteye uğramıştı. İddialara göre Alişan ve Buse Varol Emine Erdoğan tarafından barıştırıldı.

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi. Takvim'in haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma da yaptı.

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Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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