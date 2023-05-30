MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş ile barıştı

Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş ile barıştı

30.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı. Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş da birbirlerini silmişti. Varol ile Tektaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş ile barıştı

Türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailece zor günler geçiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile yakından ilgilenmeye başladı.

Buse Varol, eşinin kendilerine vakit ayırmaması nedeniyle tepki gösterdi ve ikili bir dargın bir barışık evliliklerini sürdürdü.

Varol ile ünlü türkücü, evliliklerindeki krizleri atlattı. Yaşananların ardından Merve Tektaş ile Varol, birbirleriyle iletişimi kesti ve sosyal medyada da takibi bıraktı. İkili arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

dfs

İkili aralarındaki buzları eritti ve barıştı. İkili sosyal medyada da birbirlerini takibe aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i itirafıyla gündem oldu!Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i itirafıyla gündem oldu!
"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı
Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
Buse Varol Alişan Selçuk Tektaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…

Bir dakikada 30 milyonu enkaz oldu! ‘Kral gibiydim’ diyerek anlattı…

3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Asgari ücret zammı için takvim belli oldu

Asgari ücret zammı için takvim belli oldu

İlginizi Çekebilir

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.