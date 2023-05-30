Alişan'ın eşi Buse Varol eltisi Merve Tektaş ile barıştı

Türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailece zor günler geçiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile yakından ilgilenmeye başladı.

Buse Varol, eşinin kendilerine vakit ayırmaması nedeniyle tepki gösterdi ve ikili bir dargın bir barışık evliliklerini sürdürdü.

Varol ile ünlü türkücü, evliliklerindeki krizleri atlattı. Yaşananların ardından Merve Tektaş ile Varol, birbirleriyle iletişimi kesti ve sosyal medyada da takibi bıraktı. İkili arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İkili aralarındaki buzları eritti ve barıştı. İkili sosyal medyada da birbirlerini takibe aldı.

