Sinan Akçıl Danla Bilic'e kızdı! Fenomen sert çıktı: Bomboş bir bakış açısıyla...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic hemen açıklama yaptı.

Fenomen "Devletim test istemiş vermez miyiz? Neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım" dedi.

Bu açıklama Sinan Akçıl'ı kızdırdı. Akçıl, Bilic'in bu paylaşımına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

"SAÇMA SAPAN CİDDİYETSİZ BİR YAKLAŞIM"

Akçıl, "panik ile kurulmuş bir cümle herhalde" diyerek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? 'Ben cool'um ve her şey yolunda' paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Yoksa devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum."

Danla Bilic ise bu duruma sessiz kalmadı ve Sinan Akçıl'a tepki gösterdi. Fenomen "Daha fazla asilliğimi koruyamayacağım. Bomboş bir bakış açısıyla, siyasi bir yerden bakıp saçma sapan bir yorum yapan boş isimlere ithafen; yalan bir şey var mı? Tek yalan bir şey var mı? Ben evimden sabahın köründe uyuşturucu soruşturmasında alındın mı? Alındım. Benim evim arandı mı? Arandı" dedi.

Danla Bilic devamında "Teşekkür etmek için kimseden izin almayacağım" dedi.