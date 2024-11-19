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  4. Alişan'ın eşi Buse Varol photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Kukla bacak gibi'

Alişan'ın eşi Buse Varol photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Kukla bacak gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.11.2024 11:46
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'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında dünyaevine girdi. Şimdilerde iki çocuğu olan ünlü çift baş başa tatil yapmak için soluğu Paris'te aldı. Çıktıkları romantik tatilden karelerini sosyal medyadan paylaşan ünlü çift sosyal medyanın diline düştü. Buse Varol photoshop'u abartınca adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Alişan'ın eşi Buse Varol photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Kukla bacak gibi'

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak kısa sürede aşk yaşayan ve 2018 yılında da nikâh masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

alişan

Şimdilerde mutlu evlilikleri ile örnek çiftlerden biri olan Alişan ve Buse Varol baş başa Paris tatiline çıktı.

alişan 2

Çıktıkları romantik tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan çift sosyal medyanın diline düştü. Buse Varol son olarak Alişan ile Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirdi.

son kare

Ancak fotoğraftaki photoshop kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Buse Varol'un photoshop'u abartması sonucu Alişan'ın bacakları hayli uzun göründü.

Çiftin romantik karesine sosyal medyada; 'Bu nasıl filtre?', 'Alişan 2 metre olmuş', 'uzayan adam gibi olmuş', 'Alişan'ın bacaklarına ne olmuş?', 'Kukla bacak olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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