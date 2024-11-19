Alişan'ın eşi Buse Varol photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü! 'Kukla bacak gibi'

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak kısa sürede aşk yaşayan ve 2018 yılında da nikâh masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Şimdilerde mutlu evlilikleri ile örnek çiftlerden biri olan Alişan ve Buse Varol baş başa Paris tatiline çıktı.

Çıktıkları romantik tatilden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan çift sosyal medyanın diline düştü. Buse Varol son olarak Alişan ile Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirdi.

Ancak fotoğraftaki photoshop kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Buse Varol'un photoshop'u abartması sonucu Alişan'ın bacakları hayli uzun göründü.

Çiftin romantik karesine sosyal medyada; 'Bu nasıl filtre?', 'Alişan 2 metre olmuş', 'uzayan adam gibi olmuş', 'Alişan'ın bacaklarına ne olmuş?', 'Kukla bacak olmuş' gibi yorumlar yapıldı.