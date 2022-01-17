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  4. Alişan'ın "Kardeşim vefat ettiğinden benden parayı istedi" dediği kişi ortaya çıktı

Alişan'ın "Kardeşim vefat ettiğinden benden parayı istedi" dediği kişi ortaya çıktı

17.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda kardeşini kaybetmesinin ardından yaşadığı zorlu süreçten bahsetti. Kardeşini kaybettiği için sahneye çıkamayan Alişan'ın "Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Israr etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi." dedi.

Alişan'ın "Kardeşim vefat ettiğinden benden parayı istedi" dediği kişi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. Günaydın'a röportaj veren Alişan, yaşadığı zor günleri anlattı.

Alişan, ismini vermediği ünlü bir sanatçının kendisinden acılı zamanında ısrarla parasını istediğini ve bu olayı hiç unutmadığını şu sözlerle anlattı:

"BİR SANATÇI VAR, ADINI VERİP ONU GÜNDEME GETİRMEK İSTEMİYORUM"

"Bir sanatçı var, adını verip onu gündeme getirmek istemiyorum. Paraya hiç ihtiyacı olmayan, tanıdığım biri. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim.

"ZATEN DÜNYA BAŞIMA YIKILMIŞ, GÖZÜM HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYOR"

Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum."

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ALİŞAN'IN İSİM VERMEDEN BAHSETTİĞİ İZZET YILDIZHAN ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin sahne tarzlarını eleştirmesi ile gündeme gelen İzzet Yıldızhan'ın Alişan'ın kardeşini kaybettiği dönemde kaparo isteyen isim olduğu ortaya çıktı.

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  1. Sayfa'nın haberine göre; Alişan'ın isim vermeden söz ettiği kişi İzzet Yıldızhan çıktı. Alişan, yaşananların ardından İzzet Yıldızhan'ı takipten çıktı ve engelledi.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan İzzet Yıldızhan
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