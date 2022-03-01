Şarkıcı Kader, Alişan ile Hayata Gülümse programında hayatı ve şarkıcılık kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Canlı yayınlanan programda 'Adamım', 'Ona Buna Bakma Takıl Bana' gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Kader Çetintürk vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alişan'ın konuğu şarkıcı Kader kimdir? Şarkıcı Kader nereli ve kaç yaşında? Şarkı ve albümleri nelerdir? gibi soruların yanıtına ve şarkıcı Kader Şentürk'ün hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

ALİŞAN'IN KONUĞU ŞARKICI KADER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kader sahne adını kullanan ünlü şarkıcı Kader Çetintürk 1979, İstanbul'da dünyaya geldi.

Kader, müziğe henüz 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı.

13 yaşına kadar düğün salonlarında şarkı söylemeyi sürdüren Kader Çetintürk 14 yaşında ilk albümü olan Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümünü sevenleriyle buluşturdu.

ŞARKICI KADER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Kader'in İstanbullu olduğu bilinmektedir. Şarkıcının Ona Buna Bakma - Takıl Bana albümü ülke genelinde 450 bin kopya satarken sonraki iki albümü sırasıyla 300 bin ve 230 bin kopya sattı.

ŞARKICI KADER'İN ŞARKI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Ona Buna Bakma-Takıl Bana (1994)

Sabret Güleceğiz Yakında (1995)

Seni Veren Allah'a Kurban Olayım (1996)

İnsan Olmak Kolay Değil (1997)

Adamım (1999)

Kader 2001 (2001)

Sana Kimse Dokunmasın (2003)

İllaki Kader (2008)

Aşk Hatırası (2012)

