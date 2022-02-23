Alişan'ın oğlu Burak'ın görünmez kazası!

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan şarkıcı Alişan, önceki gün çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Levent'te görüntülendi.

"UFAK BİR KAZA OLDU"

Merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya geldiğini ifade eden Alişan'ın oğlunun sağ gözünün altındaki morluk dikkatlerden kaçmadı.

Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini söyleyen ve düştüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Maalesef ufak bir kaza oldu, düştü." dedi.



"O KONULARI KONUŞMAYALIM"

Kızı Eliz'i kucağından indirmeyen Alişan, kameralar karşısında çocuklarıyla oynamayı ihmal etmedi. "Buse'nin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim." diyen Alişan, eşiyle boşanacağı yönündeki haberlerle alakalı ise konuşmak istemedi.

Ünlü isim, "O konuları konuşmayalım, her yerde karşılaştık ve konuşmadım. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



