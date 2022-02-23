MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'ın oğlu Burak'ın görünmez kazası!

Alişan'ın oğlu Burak'ın görünmez kazası!

23.02.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan, önceki gün oğlu Burak ve kızı Eliz ile birlikte Levent'te objektiflere yansıdı. Oğlunun yüzündeki morluğa dikkat çeken ünlü şarkıcı, Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini belirtti.

Alişan'ın oğlu Burak'ın görünmez kazası!

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündemde olan şarkıcı Alişan, önceki gün çocukları Burak ve Eliz ile birlikte Levent'te görüntülendi.

3353572_def4c8dfbd0db911146011ef90cdbd5a_640x640

"UFAK BİR KAZA OLDU"

Merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarını okuldan almaya geldiğini ifade eden Alişan'ın oğlunun sağ gözünün altındaki morluk dikkatlerden kaçmadı.

Burak'ın ufak bir kaza geçirdiğini söyleyen ve düştüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Maalesef ufak bir kaza oldu, düştü." dedi.
3353572_eb4614e4ce9520d8413698191df78398_640x640

"O KONULARI KONUŞMAYALIM"

Kızı Eliz'i kucağından indirmeyen Alişan, kameralar karşısında çocuklarıyla oynamayı ihmal etmedi. "Buse'nin işi vardı, o yüzden bakıcılarla geldim." diyen Alişan, eşiyle boşanacağı yönündeki haberlerle alakalı ise konuşmak istemedi.

Ünlü isim, "O konuları konuşmayalım, her yerde karşılaştık ve konuşmadım. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fazıl Say Kılıçdaroğlu'na seslendi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Fazıl Say Kılıçdaroğlu'na seslendi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
İç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu paylaşmıştı! Şoke eden Arzu Sabancı yorumuİç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu paylaşmıştı! Şoke eden Arzu Sabancı yorumu
Bomba miras iddiası! "Eski karısı..."Bomba miras iddiası! "Eski karısı..."
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"

Putin'in kararı, dünyayı kaosa sürükledi! Soğuk Savaş'tan bu yana...

Putin'in kararı, dünyayı kaosa sürükledi! Soğuk Savaş'tan bu yana...

İlginizi Çekebilir

Sarımsaktan sonra en faydalısı o! Her derde deva

Sarımsaktan sonra en faydalısı o! Her derde deva

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.