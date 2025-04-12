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Sıfır tolerans! Hadise'den ‘Köpeğini terk etti’ iddialarına zehir zemberek yanıt

Son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar, ünlü şarkıcı Hadise’yi hedef aldı. Bodrum’daki bir otelde köpeğini bıraktığı ileri sürülen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu söylentilere sert bir dille yanıt verdi. Açıklamalar ve iddiaların detayları haberimizde...

Sıfır tolerans! Hadise'den ‘Köpeğini terk etti’ iddialarına zehir zemberek yanıt
Sedef Karatay

İddialar, menajer Mehmet Keleş’in sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Keleş, bir köpekle çekilen fotoğrafının altına şu notu düşmüştü: “Bu köpek çok ünlü bir sanatçının ve geçenlerde bu otele bırakıp gitmiş. Bu köpek gibi yaklaşık 50 tane var. Alıyorlar, heves bitince bırakıyorlar ve otel yönetimi de bu köpeklerin bakımını üstleniyor.”

Bu paylaşımı @blogyağmuru adlı Instagram hesabı da alıntılayarak konuyu daha geniş bir kitleye taşıdı.

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İSMİN BAŞ HARFİ VERİLDİ: “H HARFİYLE BAŞLIYOR”

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Yağmur ve İlhan Çevik’in YouTube’da yayınladıkları videoda, bu köpeğin sahibinin kim olduğuna dair daha net ifadeler yer aldı. İlhan Çevik, “Bu ünlü şarkıcının adı H harfiyle başlıyor” diyerek dolaylı bir şekilde Hadise’yi işaret etti. Bu açıklamaların ardından TikTok’ta da konuyla ilgili videolar paylaşılmaya başlandı.

HADİSE SESSİZLİĞİNİ BOZDU: “YALAN HABERE SIFIR TOLERANS”

Gelen tepkiler ve mesajlar üzerine Hadise, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Köpeğini neden bıraktın?” diye mesajlar okuyorum. Öncelikle, benim bir köpeğim yok. Ama biri çıkıyor, gündeme gelebilmek için adımı kullanarak tamamen uydurma bir hikayeye, saçma bir başlık yazıyor ve ortaya koca bir yalan servis ediyor.”

Hadise ayrıca avukatı aracılığıyla konuyla ilgili yasal süreci başlattığını duyurdu ve yalan haberlere karşı mücadele edeceğini vurguladı.

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İDDİA SAHİBİ GERİ ADIM ATMADI: “SÖYLENTİ DEĞİL, HERKES BİLİYOR”

Hadise’nin açıklamasının ardından İlhan Çevik yeni bir paylaşım yaparak geri adım atmadı. Ünlü şarkıcının “Sıfır Tolerans” şarkısına atıfta bulunan Çevik, şu ifadeleri kullandı: “Her çıkan habere ‘yalan’ demek kolay ama bu konu bir söylenti değil. Günlerdir otelde kalanından çalışanına, çevredekinden hayvana bakan kişilere kadar herkesin bildiği bir mesele.” Çevik, bu tarz durumlara karşı “sıfır tolerans” mesajını yineledi.

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