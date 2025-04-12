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Fenerbahçe çıldırdı! 100 milyon Euro'luk transfer operesyonu... Mourinho'ya dünya yıldızları geliyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 13:52
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetimi, 100 milyon Euro'luk gelir hedefleyerek Jose Mourinho'ya dünya yıldızlarından oluşan bir kadro kurmayı planlıyor.

Fenerbahçe çıldırdı! 100 milyon Euro'luk transfer operesyonu... Mourinho'ya dünya yıldızları geliyor

Fenerbahçe yönetiminin gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladığı ve teknik direktör Jose Mourinho'ya çok özel bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ileri sürüldü.

CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

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Kaleden savunmaya, orta sahadan forvete çok ciddi değişiklikler yapıp, kadroyu dünya yıldızlarıyla donatmakta kararlı olan başkan Ali Koç Avrupa'da ses getirecek bir takım oluşturmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu transferleri gerçekleştirebilmek için elindeki en büyük kaynak ise kadrodaki mevcut yıldızlar. Transfer yatırımının ana kaynağını oluşturacak bonservis gelirleri için sarı-laciverlilerin eli güçlü.

100 MİLYON EURO

Dominik Livakovic, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, Oosterwolde ve Youssef En-Nesyri gibi isimlerin satışından 100 milyon Euro'nun üzerinde gelir hedefleyen yönetim ayrıca, Edin Dzeko ve Dusan Tadic başta olmak üzere maliyeti yüksek oyuncularla da yolları ayırack. Transfer başından sonuna kadar teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre yapılacak.

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