Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterine veda edildi sosyal medya yıkıldı! “Bir dev oyuncu gitti, dizi kaybetti”

Dizinin yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada Taşçıoğlu’nun ayrılığı için “karakterin hikayesinin tamamlandığı” belirtildi. Ancak bu açıklama, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının kafasında soru işaretleri bırakmaya yetti.

“BİR DEV OYUNCU GİTTİ, DİZİ KAYBETTİ”

Taşçıoğlu, ayrılığın ardından sessizliğini sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici bir alıntıyla bozdu. Instagram hesabında bir arkadaşının “Bir dev oyuncu gitti, dizi kaybetti” paylaşımını alıntılayarak teşekkür eden oyuncunun bu mesajı, takipçileri tarafından "göndermeli" bulundu. Paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.

VEDA PASTASINDA MANİDAR SÖZLER: “KEŞKE BİRLİKTE BİTİREBİLSEYDİK”

Sette kendisi için düzenlenen veda etkinliğinde ekibiyle pasta kesen Taşçıoğlu’nun “Keşke birlikte bitirebilseydik” sözleri de kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Bu sözler, oyuncunun diziye kendi isteğiyle değil, bir şekilde yönlendirilerek veda ettiği iddialarını güçlendirdi.

“PEMBE GİDERSE KIZILCIK ŞERBETİ’NİN TADI KALMAZ”

Sosyal medyada dizinin sıkı takipçileri ise Taşçıoğlu’nun ayrılığına tepki gösterdi. Pek çok kullanıcı, “Pembe giderse Kızılcık Şerbeti’nin tadı kalmaz” yorumlarıyla oyuncunun diziye olan katkısını vurguladı.

DİZİYE VEDA EDEN TAŞÇIOĞLU, GÖNÜLLERDE YERİNİ KORUYOR

Henüz ayrılıkla ilgili doğrudan bir açıklama yapmayan Sibel Taşçıoğlu, hem alıntıladığı gönderiyle hem de setteki vedasında yaptığı konuşmayla izleyicilerin ve medya dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği ya da yeni projelerde yer alıp almayacağı ise merakla bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?