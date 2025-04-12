Kızılcık Şerbeti'nin sevilen karakterine veda edildi sosyal medya yıkıldı! “Bir dev oyuncu gitti, dizi kaybetti”

Dizinin yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada Taşçıoğlu’nun ayrılığı için “karakterin hikayesinin tamamlandığı” belirtildi. Ancak bu açıklama, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının kafasında soru işaretleri bırakmaya yetti.
Taşçıoğlu, ayrılığın ardından sessizliğini sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici bir alıntıyla bozdu. Instagram hesabında bir arkadaşının “Bir dev oyuncu gitti, dizi kaybetti” paylaşımını alıntılayarak teşekkür eden oyuncunun bu mesajı, takipçileri tarafından "göndermeli" bulundu. Paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.
Sette kendisi için düzenlenen veda etkinliğinde ekibiyle pasta kesen Taşçıoğlu’nun “Keşke birlikte bitirebilseydik” sözleri de kulislerde farklı yorumlara neden oldu. Bu sözler, oyuncunun diziye kendi isteğiyle değil, bir şekilde yönlendirilerek veda ettiği iddialarını güçlendirdi.
Sosyal medyada dizinin sıkı takipçileri ise Taşçıoğlu’nun ayrılığına tepki gösterdi. Pek çok kullanıcı, “Pembe giderse Kızılcık Şerbeti’nin tadı kalmaz” yorumlarıyla oyuncunun diziye olan katkısını vurguladı.
Henüz ayrılıkla ilgili doğrudan bir açıklama yapmayan Sibel Taşçıoğlu, hem alıntıladığı gönderiyle hem de setteki vedasında yaptığı konuşmayla izleyicilerin ve medya dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği ya da yeni projelerde yer alıp almayacağı ise merakla bekleniyor.
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