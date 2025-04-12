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Beşiktaş Divan Kurulu'nda ortalık karıştı! Hasan Arat Divan Kurulu'na geldi ve kavga çıktı... "Utanmaz sensin terbiyesiz"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.04.2025 11:30
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısına, siyah beyazlılar eski başkanı Hasan Arat da katıldı. Toplantının başlamasına dakikalar kala Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş Divan Kurulu'nda ortalık karıştı! Hasan Arat Divan Kurulu'na geldi ve kavga çıktı... "Utanmaz sensin terbiyesiz"

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak toplantıya siyah beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat da geldi.

"ORTALIK KARIŞTI"

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Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında toplantı öncesinde gerginlik yaşandı. Hasan Arat'ın Başkanı Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdi. Genel kurul üyelerinin araya girmesiyle ikili arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

"TATSIZ BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk toplantı açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için üzerine çok gitmiyorum. Bizim kültürümüzde, Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var. Ama alıp da gidene, kaçıp da gideni sonuna kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya cumhurbaşkanını alsın, ister Katar emirini alsın mezara kadar kovalayacağım. Gündemde bu yoktu. Ben medeni bir insan gibi geldim. Yıllardır tanıdığım, yaşıt olduğumuz, benden büyük insanlar var. Ön sıralara selam veririrken yüz yüze kaldık, iş buralara geldi" ifadelerini kullandı.

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