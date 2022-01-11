Alişan'ın 'öpüşme' yorumu tepki çekti! "İşinize gelmeyince yobaz..."

Alişan ve Buse Varol ilişkisi son günlerde çok konuşuluyor. İkilinin boşanacaklarına dair çıkan dedikodulara Alişan canlı yayında yanıt verdi. Alişan, "Eşiniz ile birbirinizi kıskanır mısınız? Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorularına, "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" yanıtını verdi.

Bu yanıt sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Alişan'ın sözlerine tepki mesajları çok fazlaydı. Alişan kendisine gelen tepkilere ise sert çıktı.

Buse Varol ile evli olan Alişan açıklamasında şunları yazdı:

"Benim hayat felsefem ,benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro!!! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim."



