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  4. Alişan'ın 'öpüşme' yorumu tepki çekti! "İşinize gelmeyince yobaz..."

Alişan'ın 'öpüşme' yorumu tepki çekti! "İşinize gelmeyince yobaz..."

11.01.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklaması sonrası tepki çekti. Alişan ve Buse Varol ilişkisinde yapılan bu yorum sosyal medyada tepkilere de sebep oldu. Alişan ise gelen kötü yorumlara "İşinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro!!!" yanıtını verdi.

Alişan'ın 'öpüşme' yorumu tepki çekti! "İşinize gelmeyince yobaz..."

Alişan ve Buse Varol ilişkisi son günlerde çok konuşuluyor. İkilinin boşanacaklarına dair çıkan dedikodulara Alişan canlı yayında yanıt verdi. Alişan, "Eşiniz ile birbirinizi kıskanır mısınız? Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorularına, "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" yanıtını verdi.

Bu yanıt sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Alişan'ın sözlerine tepki mesajları çok fazlaydı. Alişan kendisine gelen tepkilere ise sert çıktı.

Alişan canlı yayında açıkladı: Buse öpüşseydi karım olamazdıAlişan canlı yayında açıkladı: Buse öpüşseydi karım olamazdı

Buse Varol ile evli olan Alişan açıklamasında şunları yazdı:

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"Benim hayat felsefem ,benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım. İşinize gelince demokrasi var işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro!!! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim."

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Bu kez sert kayaya çarptıBu kez sert kayaya çarptı
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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