MAGAZİN

Alişan karısı Buse Varol'u eleştirenlere ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

Makyaj sanatçısı Burçin Göksu'nun Buse Varol ile oyun oynarken itekleyerek yere düşürmesi sosyal medyada olay yaratmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Alişan, yorumculara ateş püskürdü.

Alişan karısı Buse Varol'u eleştirenlere ateş püskürdü

Alişan-Buse Varol çifti geçtiğimiz gün evlerinde yakın dostlarını konuk etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlerden Burçin Göksu ile Buse Varol ayakları bağlı şekilde koridorda yarış yaptı.

Alişan'ın kaydettiği görüntülerde Burçin Göksu, Buse Varol'u itekleyerek yere düşürdü. Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise Buse Varol'a yapılan hareketin sert olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"NE KADAR AHLAK BEKÇİSİ VARMIŞ"

Bir magazin sayfasının eşi hakkında yaptığı haberi gören şarkıcı Alişan, şu sözlerle yorumculara ateş püskürdü:

"En yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla eğlenirken yahut şakalaşırken, üstelik ben yanındayken kocası olarak. Neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımı, uygun olup olmadığını size mi soracağım değerli yorumcular?

Ne kadar ahlak bekçisi varmış ülkede? O kadar gördüğünüz ahlaksızlık varken ses çıkarmayıp, Alişan olunca konu direkt saldırmaya geçen, size ne? Acaba size ne? Herkes kendi ailesiyle ya da kendi işiyle gücüyle uğraşsa! Artık insanları yargılamaktan, sorgulamaktan vazgeçseniz de hayatınıza, işinize odaklansanız?"

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
Seda Sayan, Oğulcan'ı uyardıSeda Sayan, Oğulcan'ı uyardı
Cem Yılmaz'dan gurur pozu!Cem Yılmaz'dan gurur pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Kibariye'nin evine giden icra memurları eli boş döndü

Kibariye'nin evine giden icra memurları eli boş döndü

Seda Sayan, Oğulcan'ı uyardı

Seda Sayan, Oğulcan'ı uyardı

Cem Yılmaz'dan gurur pozu!

Cem Yılmaz'dan gurur pozu!

Caner Erkin ve Asena Atalay'ın velayet davasında son durum!

Caner Erkin ve Asena Atalay'ın velayet davasında son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.