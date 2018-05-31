Alişan karısı Buse Varol'u eleştirenlere ateş püskürdü

Alişan-Buse Varol çifti geçtiğimiz gün evlerinde yakın dostlarını konuk etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlerden Burçin Göksu ile Buse Varol ayakları bağlı şekilde koridorda yarış yaptı.

Alişan'ın kaydettiği görüntülerde Burçin Göksu, Buse Varol'u itekleyerek yere düşürdü. Bazı kullanıcılar görüntüleri eğlenceli bulurken, bazıları ise Buse Varol'a yapılan hareketin sert olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"NE KADAR AHLAK BEKÇİSİ VARMIŞ"

Bir magazin sayfasının eşi hakkında yaptığı haberi gören şarkıcı Alişan, şu sözlerle yorumculara ateş püskürdü:

"En yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla eğlenirken yahut şakalaşırken, üstelik ben yanındayken kocası olarak. Neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımı, uygun olup olmadığını size mi soracağım değerli yorumcular?

Ne kadar ahlak bekçisi varmış ülkede? O kadar gördüğünüz ahlaksızlık varken ses çıkarmayıp, Alişan olunca konu direkt saldırmaya geçen, size ne? Acaba size ne? Herkes kendi ailesiyle ya da kendi işiyle gücüyle uğraşsa! Artık insanları yargılamaktan, sorgulamaktan vazgeçseniz de hayatınıza, işinize odaklansanız?"

