Alişan ve Buse Varol'un taşınma heyecanı

Ünlü şarkıcı Alişan ve nişanlısı Buse Varol, ilk evlerine taşınmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Alişan - Buse Varol çiftinin evlilik hazırlıkları devam ediyor. 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacak ikili evlerini aldı.

Ünlü çift aile yakınlarının yardımlarıyla taşınacakları evin temizliğini yaptı.Türkücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Buse Varol, Instagram'ın hikaye kısmında paylaştığı bu kareye "Bismillah evimizin ilk nazar boncuğu" notunu düştü.

Yeni evinin heyecanını yaşayan Alişan, bu kareyi "Bismillah.. Evimizin eşyaları yerleşmeye başladı bugün itibariyle (herkes çalışırken ben fotograf peşinde:))" notuyla paylaştı.