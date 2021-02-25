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Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

25.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson'un babası yüzmek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti. Evlerinin yakınlarında bir gölde boğularak hayatını kaybeden Jose Agostinho Becker'in ardından Internacional kulübü başsağlığı diledi. Açıklamada, "Eski kalecilerimiz Alisson ve Muriel'in babası Jose Agostinho Becker'in vefat haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullandı.

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, trajik bir haberle sarsıldı. Alisson'un babası Jose Agostinho Becker, yazlık evinin yakınlarındaki bir gölde boğularak hayatını kaybetti.

Alisson Becker'in babası Jose Becker'in, yazdığının yakınlarındaki bir gölde boğulduğu açıklandı. Lavras dol Sul şehri polis müfettiği olayı duyururken, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını kaydetti. ESPN Brezilya'ya yapılan açıklamaya göre ise kötü haber gece saatlerinde geldi. Arama ekipleri Jose Becker'in cansız bedeninin 23:59'da bulunduğunu aktardılar.

2018'de Roma'dan Liverpool'a transfer olan Alisson, 2019'da FIFA Yılın Kalecisi ödülünü almıştı. Küçük kardeşi Muriel ise Brezilya ekibi Fluminense takımının kalesini koruyor. İki oyuncunun daha önce formasını giydiği Internacional kulübü de üzücü olayla ilgili bir açıklama yayımladı ve başsağlığı diledi.

İŞTE INTERNACİONAL'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Eski kalecilerimiz Alisson ve Muriel'in babası Jose Agostinho Becker'in vefat haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz."

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