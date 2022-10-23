"Alkışlayın ulan i...." İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'un Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasındaki tezahüratı büyük tepki çekti!

Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı garantilemişti. Jorge Jesus'un öğrencilerinin gösterdiği performans kamuoyunda beğeni toplarken, birçok oyuncunun da form grafiğinde artış gözlendi. Bu isimlerden biri ise İrfan Can Kahveci olmuştu.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 14 resmi maça çıkan milli futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir katkı sağlayarak dikkat çekmişti.

EĞLENCE DÜZENLEDİLER

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, Başakşehir maçı sonrasında kendi aralarında bir eğlence düzenlediler.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Aileleriyle birlikte yemekte bir araya gelen milli futbolcular, fasıl ekibinin de bulunduğu gecede tezahüratlarda bulundular. Üç futbolcu, "Şampiyon Fener, en büyük Fener. Alkışlayın ulan i...." tezahüratını coşkulu bir şekilde söylediler.

RAKİP TAKIM TARAFTARLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Kahveci, Aziz ve Dursun'un küfürlü tezahüratı gerçekleşirmesi, rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.





