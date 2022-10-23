"Alkışlayın ulan i...." İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'un Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasındaki tezahüratı büyük tepki çekti!

Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı garantilemişti. Jorge Jesus'un öğrencilerinin gösterdiği performans kamuoyunda beğeni toplarken, birçok oyuncunun da form grafiğinde artış gözlendi. Bu isimlerden biri ise İrfan Can Kahveci olmuştu.
Bu sezon sarı - lacivertli formayla 14 resmi maça çıkan milli futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir katkı sağlayarak dikkat çekmişti.
Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, Başakşehir maçı sonrasında kendi aralarında bir eğlence düzenlediler.
Aileleriyle birlikte yemekte bir araya gelen milli futbolcular, fasıl ekibinin de bulunduğu gecede tezahüratlarda bulundular. Üç futbolcu, "Şampiyon Fener, en büyük Fener. Alkışlayın ulan i...." tezahüratını coşkulu bir şekilde söylediler.
Kahveci, Aziz ve Dursun'un küfürlü tezahüratı gerçekleşirmesi, rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.