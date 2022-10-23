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  4. "Alkışlayın ulan i...." İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'un Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasındaki tezahüratı büyük tepki çekti!

"Alkışlayın ulan i...." İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'un Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasındaki tezahüratı büyük tepki çekti!

23.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı - lacivertlilerde son dönemde performansını yükselten ve ilk 11'de şans bulan İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'un maç sonunda düzenledikleri eğlencede yaptıkları tezahürat sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli futbolcuların eğlencede küfürlü tezahüratta bulunmaları rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkmayı garantilemişti. Jorge Jesus'un öğrencilerinin gösterdiği performans kamuoyunda beğeni toplarken, birçok oyuncunun da form grafiğinde artış gözlendi. Bu isimlerden biri ise İrfan Can Kahveci olmuştu.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 14 resmi maça çıkan milli futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir katkı sağlayarak dikkat çekmişti.

EĞLENCE DÜZENLEDİLER

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Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, Başakşehir maçı sonrasında kendi aralarında bir eğlence düzenlediler.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

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Aileleriyle birlikte yemekte bir araya gelen milli futbolcular, fasıl ekibinin de bulunduğu gecede tezahüratlarda bulundular. Üç futbolcu, "Şampiyon Fener, en büyük Fener. Alkışlayın ulan i...." tezahüratını coşkulu bir şekilde söylediler.

RAKİP TAKIM TARAFTARLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

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Kahveci, Aziz ve Dursun'un küfürlü tezahüratı gerçekleşirmesi, rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.

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