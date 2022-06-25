Alkol ve madde bağımlısı iki baba tedaviyle yaşamlarında "temiz" bir sayfa açtı

BURCU ÇALIK- Yıllarca süren alkol ve madde bağımlılıklarından Sağlık Bakanlığına bağlı AMATEM'de gördükleri tedavi sayesinde kurtulma noktasına gelen iki babanın en büyük gücü, güzel bir gelecek sunabilme hayalini kurdukları evlatları.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM), 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" öncesi kapılarını AA ekibine açtı.

Alkol ve madde kullanım bozukluklarına ilişkin yatarak ve ayaktan tedavi hizmeti veren merkezde, ayrıca hastaların rehabilitasyonu için el sanatları, resim gibi sosyal faaliyetlere ilişkin atölye çalışmaları yürütülüyor. Hastalar, masa tenisi gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra küçük bir alanda tarımsal çalışmalara katılma imkanını da yakalıyor.

AMATEM'de devam eden tedavileri sayesinde bağımlılığın pençesinden kurtulma aşamasına gelen 31 yaşındaki O.Y. ile 33 yaşındaki G.T. yaşamlarında "temiz" bir sayfa açabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Evladım ve eşim için alkol bağımlılığından kurtulmak istiyorum"

Alkol bağımlılığının 15 yıl sürdüğünü, 6 yıl önce tedaviyle kurtulduğunu ve o dönem evlenip yuva kurduğunu anlatan O.Y, bir ay önce alkol isteğinin nüksetmesi üzerine AMATEM'e başvurduğunu dile getirdi.

Alkole ilk kez arkadaş çevresinin etkisiyle 15-16 yaşlarındayken başladığını söyleyen O.Y, "Tedavim çok güzel ilerliyor, doktorlar bizimle çok ilgileniyor. 14 aylık bir oğlum var. Evladım ve eşim için tedaviye geldim. Bu illeti en çok çocuğum, onun geleceği için bırakmak istiyorum. Bu şekilde devam ederse çocuğum da benden görecek diye korkuyorum." dedi.

- "Sabah uyanır uyanmaz alkol almaya başlıyordum"

O.Y. yaşadıklarını, "Alkol bağımlısı olduğum dönemde çok sinirliydim. Ellerim titriyordu, alkol almadan duramıyordum. Sabahları uyanır uyanmaz alkol almaya başlıyor, gün içinde sızana kadar da böyle devam ediyordum. Titremelerim başka türlü geçmiyordu. Mesleğim kasaplık, işimden gücümden oldum. Ailem, evladım benim için çok önemli. Onların verdiği güçle kurtuldum alkolden." sözleriyle anlattı.

- "Dibe vurmadan, gemi batmadan tedaviye başlayın"

AMATEM'de ilaç tedavisi gördüğünü ve atölyede yaptığı el sanatları çalışmalarının kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan O.Y. şu çağrıda bulundu:

"Bağımlılık sorunu olan herkese iyice dibe vurmadan, gemi batmadan tedaviye başlamalarını tavsiye ediyorum. Alkol maddi ve manevi çok büyük zarar veriyor. Merkezde yoksunluk çekmeden, tedaviyle bu süreci atlatıyoruz. İsteyen herkes bunu başarabilir, bu illetten kurtulabilir."

- "2,5 yaşındaki kızımın varlığı en büyük destek"

Madde bağımlılığı tedavisinde 2,5 yılı geride bıraktığını ve son aşamaya geldiğini aktaran G.T. ise arkadaş ortamının etkisiyle alıştığı uyuşturucuyu 4 yıl aralıksız kullandığını söyledi. Tedavi sürecinde evlendiğini belirten G.T. "2,5 yaşında bir kızım var. Onun varlığı benim için en büyük destek." diye konuştu.

Uyuşturucu madde kullandığı dönemde, bu maddeyi kullanmadan normale dönemediğini belirten G.T, "Bu derin, herkesin içinden kolayca çıkamadığı bir çukur. Bir yerden sonra her şeyinizi kaybediyorsunuz, kaybedecek bir şey kalmıyor. Fakat insan arkasında sevdiklerinin varlığını hissedince başarmak daha rahat oluyor." ifadesini kullandı.

G.T, "Evladıma şu an baktığımda üzüntüden, aşırı suçluluk ve pişmanlıktan başka bir şey hissedemiyorum. Fakat bu pişmanlık tedavim açısından iyi bir şey. Tekrar yönelirsem başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Eşim bu süreçte bana çok büyük destek verdi, onun sayesinde buradayım." şeklinde konuştu.

AMATEM'de kendisini değerli hissettiğini dile getirerek tüm yetkililere teşekkür eden G.T, gerçekten istenildiğinde tedaviyle uyuşturucu bağımlılığının yenilebileceğinin altını çizdi.

- "Hedefimiz hastanın 1 yıl boyunca maddeden uzak kalmasını sağlamak"

AMATEM sorumlu hekimi Mustafa Danışman da merkezde alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra kumar gibi davranışsal bağımlılıkların tedavisine yönelik de hizmet sunduklarını anlattı.

Yoksunluğu azaltıcı arındırma tedavileri ve psikolojik desteğin yarı sıra atölyedeki resim, müzik, ahşap boyama gibi faaliyetlerin hastaların rehabilitasyonu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Danışman şunları kaydetti:

"Hastaların yoksunluk dönemi, hastadan hastaya değişmekle beraber, ortalama 20-30 gün sürüyor. Tedavinin ilk aşamasındaki hedefimiz, hastanın kullandığı madde ve alkolden 3 ay uzak kalmasını sağlamak. Bu hedefi sağladığımızda bir erken iyileşmeden bahsedebiliyoruz. Fakat nihai hedefimiz bir yıl boyunca bunu devam ettirmek. Bu gerçekleştiğinde tıbbi anlamda bir iyileşmeden söz edebiliyoruz. Şu an 2-3 yıldır tedavi altında olup hiçbir şekilde madde kullanmayan ayaktan hastalarımız mevcut."

Danışman, serviste yatarak tedavi gören hastaların ortalama 20-30 gün merkezde kaldığını, ardından her 28 günde bir randevulara çağrıldığını kaydetti.

- "Tedaviye ne kadar erken başvurulursa başarı da o denli artıyor"

Ailelerin çocuklarında uyku ve iştahta bozulma, kendini soyutlama, aşırı agresif davranışlarda bulunma gibi davranış değişimlerine dikkat etmesi gerektiğini ama bunların tek başına bağımlılık göstergesi olmadığını vurgulayan Danışman şöyle konuştu:

"Tedaviye ne kadar erken başvurulursa başarı oranı da o denli artıyor. Çoğu zaman kullanılan maddelere de bağlı olarak birtakım süreçleri öngörme, yargılama doğru olamayabiliyor. Kişiler bağımlı olmadıklarını düşünebiliyor. Bu düşüncelerin varlığında bile bize başvurmalarında fayda var. Genel olarak baktığımızda ise en önemlisi bu tip maddelere hiç başlamamak."

