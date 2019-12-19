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Alkollü şahıstan kaçan çocuk metrelerce yükseklikten yere çakıldı!

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Adapazarı'nda, arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre alkollü bir kişinin kovalaması üzerine girdiği inşaatta merdiven boşluğuna düşen 13 yaşındaki Kaan K. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezen Kaan K., iddiaya göre bilinmeyen nedenle kendilerini kovalayan ve alkollü olduğu düşünülen kişiden kaçmak için girdiği inşaatta binanın zemin katında merdiven boşluğuna düştü.

Diğer çocukların çevredekilere haber vermesinin ardından polis, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince bodrum katına düşen Kaan K., çıkarıldı. Kaan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, çocukların kendilerini kovaladığını iddia ettiği alkollü kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Alkollü şahıstan kaçan çocuk metrelerce yükseklikten yere çakıldı!

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı bina inşaat

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