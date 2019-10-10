Alkolü bırakmak için doğadan yardım alın! İşte alkolü bırakmaya yardımcı besinler

Bilim insanları, alkolün verdiği zararları göz önüne alarak, uyuşturucudan daha tehlikeli olduğunu söyler. Bağımlılık yaratan alkol, sağlığı ciddi manada tehdit eder. Düzenli alkol tüketimi, vücutta kalıcı hasarlar bırakabilir.

ALKOLÜN ZARARLARI NELERDİR?

Alkolün en çok zarar verdiği organ beyindir. Mantıklı düşünme, hareket etme ve karar verme yeteneklerini bozar. Alkol zamanla beyin hücrelerini öldürür ve bu da bunamaya neden olur.

Kalp ritim bozukluğuna da yol açan alkol, damar kireçlenmesine ve kalp yetmezliğine sebep olabilir. Üreme sistemlerini de olumsuz etkileyen alkol, damarlarda genişlemenin de nedenidir.

Kanser riskini ciddi anlamda artırır. Karaciğer, pankreas, mide ve gırtlak kanserlerine neden olabilir. Karaciğer tahribatı yaratan alkolü hayatınızdan çıkarmak bu tavsiyeleri uygulamanız gerekmektedir.



