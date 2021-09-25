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Alkolün dozunu kaçıran Nicolas Cage restorandan atıldı

25.09.2021 03:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile evlenen Nicolas Cage, Las Vegas’ta gittiği bir mekanda sarhoş olup olay çıkardığı için atıldı.

Alkolün dozunu kaçıran Nicolas Cage restorandan atıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, Las Vegas’ta gittiği bir restorandan atıldı. Restorana leopar desenli pijaması ve çıplak ayak giden aktörün, aşırı derecede alkollü olduğu gözlemlendi.

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57 yaşındaki aktör, önce restoran çalışanları tarafından uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen oyuncu sonrasında ise restorandan atıldı. İddialara göre; çalışanlar Nicolas Cage’i tanımadığı ve evsiz biri olduğu için o şekilde dışarı attı.

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Nicolas Cage, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olayla gündeme gelmişti. Wild At Heart, Moonstruck ve National Treasure gibi filmlerde boy gösteren ünlü aktör, geçtiğimiz şubat ayında beşinci kez nikah masasına oturarak, kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile evlenmişti.

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