ALKÜ Diş Hekimliğinde görev değişikliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Kürşat Er atandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nde devir - teslim töreni düzenlendi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, görevi önceki Dekan Prof. Dr. Gülsün Yıldırım’dan devraldı. Dekanlık makamında gerçekleşen törene, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu katıldı. Dekanlık görevini Prof. Dr. Kürşat Er’e teslim eden Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, kısa bir teşekkür konuşmasından sonra Er’e yeni görevinde başarılar diledi. Dekan Prof. Dr. Kürşat Er de, hizmetlerinden dolayı Yıldırım’a teşekkür ederek, “Fakültemizi daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Devir-teslim töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu da, Diş Hekimliği Fakültesinin çok güzel yerlere geldiğini ve bundan sonraki süreçte de daha iyi yerlere gelmesi için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyleyerek, Yıldırım’a hizmetlerinden ötürü çiçek takdim etti.