ALKÜ Rektörü Kalan: “12 bin öğrencimizle hizmete devam ediyoruz”

Prof. Dr. Kalan şöyle konuştu:

“ALKÜ olarak ihtisaslaşma yoluna gittiğimiz sağlık, spor ve turizm alanında da bölgeye katkı sağlamak adına çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmeye devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda kurulan Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Turizm Fakülteleri, diğer fakültelerimiz gibi Alanya’ya katkı sağlamak için şehrimizde bulunan tüm paydaşlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Bunların bir sonucu olarak, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurumunun üniversitemizi sağlık ve moleküler-hücresel mühendislik alanında ihtisaslaşacak üniversiteler arasında belirlemesi ile uzmanlaşma çalışmaları her geçen gün daha iyi noktalara gelmektedir. Üniversitelerin sanayi iş birliği çalışmalarında lokomotif sayılabilecek Teknoloji Transfer Merkezi Üniversitemizde kurularak çalışmalara başladı. Alanya kalesinde Cumhurbaşkanlığına bağlı olan ve üniversitemiz ile iş birliği içerisinde bulunan Selçuklu Araştırma Merkezi kurulması, ayrıca yine aynı alan içerisinde konaklama tesisinin Alanya’mıza kazandırılması planlanmaktadır”

ALKÜ’de alt yapı çalışmalarına da hız verildiğini dile getiren Kalan, tadilat ihtiyacı olan binalara da gerekli çalışmaların yapıldığı ve eğitim verilebilir hale getirildiğini kaydetti.

Kalan, ALKÜ olarak hedeflerine her geçen gün yaklaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, her şey için emeği geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.