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  4. Allahyar, Ozan Tufan ve Pelkas'tan sonra Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı daa Hull City yolunda! İrfan Can Kahveci, Acun Ilıcalı'nın hedefinde...

Allahyar, Ozan Tufan ve Pelkas'tan sonra Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı daa Hull City yolunda! İrfan Can Kahveci, Acun Ilıcalı'nın hedefinde...

27.03.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürerek milli araya giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Sarı - lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için daha önce Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katan Hull City devreye girdi.

Allahyar, Ozan Tufan ve Pelkas'tan sonra Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı daa Hull City yolunda! İrfan Can Kahveci, Acun Ilıcalı'nın hedefinde...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürmüş ve milli araya moralli girmişti. Sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci ise son haftalarda gösterdiği performans ile taraftarların tepkisini çekmişti.

Sevilla ve Alanya deplasmanlarında beklenen oyunu sergileyemeyen milli futbolcu, hedef tahtasındaki isim olmuştu.

HULL CITY KANCASI

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Fotomaç'ın haberine göre daha önce Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katan Hull City, İrfan Can Kahveci için de nabız yoklamaya başladı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

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Önceliği İstanbul'da kalmak olan milli futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin sezon sonunda resmi adımı atacağı ve tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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