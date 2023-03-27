Allahyar, Ozan Tufan ve Pelkas'tan sonra Fenerbahçe'nin bir başka yıldızı daa Hull City yolunda! İrfan Can Kahveci, Acun Ilıcalı'nın hedefinde...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını maç eksiğiyle 6'ya düşürmüş ve milli araya moralli girmişti. Sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci ise son haftalarda gösterdiği performans ile taraftarların tepkisini çekmişti.

Sevilla ve Alanya deplasmanlarında beklenen oyunu sergileyemeyen milli futbolcu, hedef tahtasındaki isim olmuştu.

HULL CITY KANCASI

Fotomaç'ın haberine göre daha önce Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ı kadrosuna katan Hull City, İrfan Can Kahveci için de nabız yoklamaya başladı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Önceliği İstanbul'da kalmak olan milli futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin sezon sonunda resmi adımı atacağı ve tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



