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Allahyar Sayyadmanesh için 7 milyon Euro'luk teklif

20.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için İtalyan kulüpleri devrede.

Allahyar Sayyadmanesh için 7 milyon Euro'luk teklif

Fenerbahçe'nin bu sezon Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Şubat ayında ligin en iyi futbolcusu oldu.

İran Milli Takımı'na da seçilen Allahyar Sayyadmanesh'in yükselen performansının ardından genç futbolcuya İtalya'dan tekif olduğu ortaya çıktı.

İtalya'dan bir kulübün Allahyar Sayyadmanesh için 7 milyon Euro ödeyebileceği öğrenildi. Bu konuyla ilgili olarak Ukraynalı spor yorumcusu Alexander Denisov, Allahyar Sayyadmanaseh'in durumu hakkında canlı yayında konuştu.

Denisov, "Allahyar'ın maaşının bir kısmını Fenerbahçe, bir kısmını Zorya ödüyor şu anda. Serie A'dan doğrudan ilgi var. 7 milyon Euro'ya kadar çıkıldığını söyleyebilirim. Fenerbahçe bu ilgiyi öğrendi. Zorya Luhansk da satın alma opsiyonunu ciddi ciddi düşünmeye başladı" dedi.

Allahyar'ın çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyen Denisov, "Açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe ona fazla güvenmedi. Çünkü Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu ve oyuncunun gelişimi için kiraya gönderdi. Ancak Allahyar, sanılanın aksine büyük potansiyele sahip. Sürati, golleri, asistleri. Kesinlikle ileride yüksek bir bedelle transfer olacaktır" dedi.

Allahyar Sayyadmanesh bu sezon Zorya Luhansk formasıyla 16 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)

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