Allianz Türkiye'ye üst üste üçüncü kez "İnsana Saygı" ödülü

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, Kariyer.net tarafından 20'ncisi düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri organizasyonundan üst üste üçüncü kez ödülle döndü.

Allianz Türkiye'nin açıklamasına göre, Kariyer.net üzerinden yapılan tüm iş başvurularına adaya özel dönüş yapan şirket, bu yaklaşımıyla 2019 ve 2020 yılları İnsana Saygı Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirket, işe başvuru süreçlerindeki uygulamalarıyla üç yıldır üst üste İnsana Saygı Ödülü'ne layık görülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, mevcut ve potansiyel çalışanlarının tutkuyla yürüyecekleri yolu inşa etme ve tercih edilen işveren olma vizyonuyla hareket ettiklerini bildirdi.

Özel, "İnsan odaklı iş ve işe alım yaklaşımımızın, bu alanda Türkiye'nin önde gelen organizasyonlarından biri olan İnsana Saygı Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez ödüle layık görülmesi bizlere gurur veriyor." ifadesini kullandı.

