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  4. Almak istediği o ürünün fiyatını görünce şok yaşadı! Mehmet Ali Erbil isyan etti: 'Çıplak dolaşırım...'

Almak istediği o ürünün fiyatını görünce şok yaşadı! Mehmet Ali Erbil isyan etti: 'Çıplak dolaşırım...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 17:52
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Yasa dışı bahis soruşturmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve her hafta imza atan Mehmet Ali Erbil, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Erbil, fiyatları görünce isyan etti.

Almak istediği o ürünün fiyatını görünce şok yaşadı! Mehmet Ali Erbil isyan etti: 'Çıplak dolaşırım...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis teşviki soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil, hayat pahalılığına isyan etti.

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"ÇIPLAK DOLAŞIRIM DAHA İYİ"

Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde her hafta polis merkezine giderek imza veren Erbil, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir montun 60 bin TL olduğunu söyleyen ünlü şovmen "Yanmış bu Türkiye. Bir mont 60 bin TL. Emekli maaşımla nasıl alacağım bunu? Çıplak dolaşırım daha iyi" sözleriyle isyan etti.

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Mehmet Ali Erbil
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