Emekli maaşı gündemdeydi! Mehmet Ali Erbil programından oldu ama o yatırımları güvencesi...

MYNET DERLEME-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu gelişme, ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’i de etkileyen olaylarla birlikte gündeme geldi. Ortaç'ın iptal olan konserlerinden dolayı uğradığı maddi zararlar da dikkat çekti.

Serdar Ortaç’ın finansal durumu, son dönemdeki gelişmelerle daha da dikkat çekici hale geldi. Ortaç, 25 yıllık bir süreçte 15 ev, 10 katlı bir iş hanı ve bankadaki yüklü nakit parasını kaybetmişti.

SERDAR ORTAÇ'IN ZARARI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın, mahkeme tarafından ev hapsi cezası aldıktan sonra iptal olan konserleriyle ilgili maddi kayıpları gün yüzüne çıktı. Müge Dağıstanlı, "Aramızda Kalmasın" programında Ortaç’ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Müge Dağıstanlı, yazısında ayrıca Mehmet Ali Erbil’in maddi durumuna da değindi. Dağıstanlı, Erbil'in ekonomik olarak Ortaç’tan daha iyi durumda olduğunu belirterek, Erbil'in gayrimenkullerinden elde ettiği kira gelirleri ile geçindiğini ifade etti.

FAİZ AÇIKLAMASI

Erbil, daha önceki açıklamalarında "Kiradaki evlerden ve faizlerden geçiniyorum" diyerek, üç evini sattığını ve elde ettiği geliri faize yatırdığını belirtmişti. Bu açıklamalar, Erbil’in maddi durumuna dair merakları artırdı.

EMEKLİ MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrıca, ünlü televizyoncu ve komedyen Mehmet Ali Erbil’in 64 bin TL'lik emekli maaşı da geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Gazeteci İsmail Saymaz, Erbil’in emekli maaşını gündeme getirerek, "Diyor ki o bahis jargonunu kullanarak bas gitsin diyor. Yanındaki çocuk diyor ki 64 bin TL veriyor diyor. 'O benim emekli

maaşım' diyor. Hoş bir emekli maaşı da yüksek para ama. Şimdi kardeşim sen bu sözü nasıl zorla söylemiş olabilirsin? Artık insaf" demişti.