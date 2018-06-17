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Alman Bakan Joachim Stamp'tan Mesut ve İlkay açıklaması

ALMANYA HABERLERİ  | 17.06.2018 19:07 | Son Güncelleme

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp, İlkay Gündoğan forması giyerek 'Uyum tartışmasına' son vermek istediği belirtti.

Alman Bakan Joachim Stamp'tan Mesut ve İlkay açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında Almanya'da her iki futbolcuya yönelik adeta bir linç kampanyası başlatılmıştı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP) Dünya Kupası Almanya-Meksika maçı öncesinde ilkay Gündoğan'ın formasını giyerek, futbolculara yönelik yanlış algının sona erdirilmesi mesajını verdi.

KRV Uyum Bakanı Stamp, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ve yazılı açıklama ile her iki futbolcunun kendi başarıları ile Almanya Milli Takımı forması giydiğini hatırlattı.

Stamp, "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile görüşmesi Almanya'da uyum konusunda bir ateşli tartışmaya yol açtı. Evet, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Erdoğan ile fotoğrafı beni hayal kırıklığına uğrattı ve kızdırdı. Her iki futbolcuda pek çok genç için rol modeller. Özellikle, Türk kökenliler için futbolcuların başarısı büyük önem taşıyor" dedi.

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İLKAY BÜYÜK BİR FUTBOLCU
Alman bakan aynı zamanda, herkesin kabul etmek istemediği halde Almanya'nın hala bir göç ülkesi olduğunu hatırlatarak, "On yıllardır kimse entegrasyonu önemsemedi, bu yüzden ilk nesil dil becerilerinin eksikliğini eleştirmek artık çok ucuz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ı davet etmek istediğini söyleyen Bakan, "Bugün de İlkay Gündoğan forması giymeyi düşünüyorum. İlkay bizden biri. İyi bir adam ve büyük bir futbolcu, bu yüzden Alman Milli Takımı için oynamasına sevindim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Joachim Stamp mesut ozil ilkay gündoğan Recep Tayyip Erdoğan

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