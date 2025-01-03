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Alman basını sezonun bombasını patlattı! Süper Lig devinin bir numaralı hedefi: Leroy Sane!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.01.2025 18:12
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider konumda tamamlayan Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi. 13 Ocak’ta başlayacak kış transfer döneminde sarı-kırmızılıların, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leroy Sane ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Alman basını sezonun bombasını patlattı! Süper Lig devinin bir numaralı hedefi: Leroy Sane!

Yaz transfer döneminde kurulan kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray için dikkat çeken bir iddia Almanya'dan geldi.

ALMAN BASINI YAZDI

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Sky Sports Almanya’nın haberine göre, sezon sonunda serbest kalacak Leroy Sane'nin sarı-kırmızılıların hedefinde olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

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2020/21 sezonu öncesi Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan ve sözleşmesindeki son seneye giren Leroy Sane'nin, dünya çapında birçok kulüpten talipleri bulunuyor.

BAYERN MUNIH'İN TEREDDÜTÜ

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Alman devi Bayern Münih ile 5. sezonunu geçiren Leroy Sane, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Alman basınına göre, Bayern yönetimi, yıldız oyuncu ile sözleşme uzatma konusunda oldukça tereddütlü.

GALATASARAY'A İMZA ATABİLİR

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Sane'nin olası bir ayrılık durumunda ilk tercihi Premier Lig'den olacağı ifade edilse de teklif gelmediği bir seneryoda sarı - kırmızılılara imza atabilir.

LEROY SANE'NİN RAKAMLARI

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Bu sezon Bavyera ekibi ile tüm kulvarlarda 19 resmi maça çıkan Sane, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig bayern munih galatasaray
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