Alman basını sezonun bombasını patlattı! Süper Lig devinin bir numaralı hedefi: Leroy Sane!

Yaz transfer döneminde kurulan kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray için dikkat çeken bir iddia Almanya'dan geldi.

ALMAN BASINI YAZDI

Sky Sports Almanya’nın haberine göre, sezon sonunda serbest kalacak Leroy Sane'nin sarı-kırmızılıların hedefinde olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

2020/21 sezonu öncesi Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan ve sözleşmesindeki son seneye giren Leroy Sane'nin, dünya çapında birçok kulüpten talipleri bulunuyor.

BAYERN MUNIH'İN TEREDDÜTÜ

Alman devi Bayern Münih ile 5. sezonunu geçiren Leroy Sane, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Alman basınına göre, Bayern yönetimi, yıldız oyuncu ile sözleşme uzatma konusunda oldukça tereddütlü.

GALATASARAY'A İMZA ATABİLİR

Sane'nin olası bir ayrılık durumunda ilk tercihi Premier Lig'den olacağı ifade edilse de teklif gelmediği bir seneryoda sarı - kırmızılılara imza atabilir.

LEROY SANE'NİN RAKAMLARI

Bu sezon Bavyera ekibi ile tüm kulvarlarda 19 resmi maça çıkan Sane, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.