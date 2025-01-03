Alman basını sezonun bombasını patlattı! Süper Lig devinin bir numaralı hedefi: Leroy Sane!

Yaz transfer döneminde kurulan kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray için dikkat çeken bir iddia Almanya'dan geldi.
Sky Sports Almanya’nın haberine göre, sezon sonunda serbest kalacak Leroy Sane'nin sarı-kırmızılıların hedefinde olduğu belirtildi.
2020/21 sezonu öncesi Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan ve sözleşmesindeki son seneye giren Leroy Sane'nin, dünya çapında birçok kulüpten talipleri bulunuyor.
Alman devi Bayern Münih ile 5. sezonunu geçiren Leroy Sane, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Alman basınına göre, Bayern yönetimi, yıldız oyuncu ile sözleşme uzatma konusunda oldukça tereddütlü.
Sane'nin olası bir ayrılık durumunda ilk tercihi Premier Lig'den olacağı ifade edilse de teklif gelmediği bir seneryoda sarı - kırmızılılara imza atabilir.
Bu sezon Bavyera ekibi ile tüm kulvarlarda 19 resmi maça çıkan Sane, 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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