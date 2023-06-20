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Alman çeşmesi nasıl yazılır? Alman çeşmesi büyük mü yazılır, küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

09.06.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bilgisi konuları içerisinde birçok farklı kural bulunmaktadır. Bu kurallara uyarak cümle kurmamız oldukça büyük önem taşımaktadır. Kelimelerin yazımında yanlışlık yapıldığında ortaya istenmeyen mana kaymaları çıkmaktadır. Günümüzde sözcüklerle alakalı en sık yapılan yanlışlardan biri küçük harfle yazılması gereken kelimenin büyük harfle, büyük harfle yazılması gereken sözcüğün küçük harfle yazılmasıdır. Peki, alman çeşmesi nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde pek çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Bazı kelimeler ayrı ya da bitişik yazılırken bazı sözcükler ise küçük veya büyük harfle başlamaktadır. Hangi sözcüğün ayrı ya da hangi kelimenin büyük harfle yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklı sıklıkla yaşanmaktadır. Günümüzde yazımında en sık yanlışlık yapılan sözcüklerden biri de alman çeşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Alman çeşmesi, İstanbul’un önemli tarihi yerlerinden birini simgelemektedir.

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Alman çeşmesi nasıl yazılır?

Alman çeşmesi, Almanya’da inşa edilmiş olan tarihi bir çeşme olarak tanımlanmaktadır. 1901 senesinde İstanbul’a getirilmiştir. Alman çeşmesi kelimesi tarihi ve özel bir yeri ifade ettiğinden dolayı baş harfleri her zaman büyük yazılması gereken bir isim niteliğindedir. Dilbilgisi kurallarına göre tek varlık olarak görülen şeylere verilen isimler, özel isim olarak tabir edilir. Alman çeşmesi yazımı konusunda yapılan en büyük imla hatası bu ismin küçük harfle yazılmasıdır. Bu yazım şekli yazım kurallarına göre doğru değildir.

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Alman çeşmesi büyük mü yazılır?

Alman çeşmesi iki farklı isimden meydana gelmektedir. Her iki isimde özel ad niteliğinde değildir. Ancak bir arada kullanıldığında özel isim görevini görmektedir. Bu bağlamda alman çeşmesi küçük mü yazılır sorusu karşımıza çıkmaktadır. Alman çeşmesi özel bir isim olduğu için baş harflerinin her daim büyük yazılması gerekir. Yani bu ismin küçük harflerle yazılması, yazım kuralları bakımından hatalı olarak kabul edilmektedir.

Sözcüklerin yazımı konusunda rehberlik eden en önemli kaynaklardan biri Türk Dil Kurumuna ait çevrim içi yazım kılavuzudur. Alman çeşmesi isminin nasıl yazıldığına dair en doğru bilgiler bu yazım kılavuzunda bulunmaktadır. Alman çeşmesi TDK Yazım Kılavuzu kurallarına göre her zaman baş harfleri büyük olarak “Alman Çeşmesi” şeklinde yazılmalıdır. Özel isimlerin her zaman büyük harfle yazılması yazım kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda alman çeşmesi doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Alman Çeşmesi (doğru kullanım)
  • alman çeşmesi (yanlış kullanım)
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