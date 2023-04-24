EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Kamuoyu nasıl yazılır? Kamuoyu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kamuoyu nasıl yazılır? Kamuoyu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

21.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset alanında sıklıkla kullanılan birleşik sözcüklerden biri kamuoyudur. Ancak bu sözcüğün iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşması, doğru yazılışının bazı durumlarda karıştırılmasına yol açar. Bu nedenle pek çok kişi tarafından merak edilen TDK kapsamındaki doğru kamuoyu yazılışının açıklanması gerekir. İsim türündeki bu sözcüğün doğru yazılışı belirtildiği takdirde kamuoyu kelimesinin tanımına da değinilebilir. Kamuoyu sözcüğü ile oluşturulan cümle örnekleri nelerdir?

Kamuoyu nasıl yazılır? Kamuoyu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kurallarına uyulması için Türkçede yer alan her bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi gerekir. Dolayısıyla Türkçe yazım kuralları kapsamında kamuoyu doğru yazılışına da değinilmesi gerekir. Nitekim kamuoyunun iki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir birleşik sözcük olduğu görülür. Bu nedenle “Kamuoyu bitişik mi yazılır?” sorusu, Türk Dil Kurumu tarafından sunulan güvenilir bilgiler çerçevesinde yanıtlanmalıdır. Böylelikle kamuoyu sözcüğünün nasıl yazıldığı ve cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığı belirtilebilir.

Altmış nasıl yazılır? Altmış nasıl yazılır?

Kamuoyu nasıl yazılır?

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan birleşik kelimelerden biri kamuoyudur. Bu sözcüğün hem tanımı hem de doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanır. İsim sözcüğü olan kamuoyu, iki ayrı kelimenin birleşiminden oluşur. Dolayısıyla “Kamuoyu ayrı mı yazılır?” sorusu ortaya çıkar. Ancak birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarına yönelik kurallara göz atıldığı zaman, kamuoyunun bitişik yazılması gerektiği söylenebilir. Yani bu sözcük yazılı dilde kullanılırken, kamu ve oyu kelimeleri arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bu sözcüğün doğru bir şekilde kullanılması için sıralanabilen doğru ve yanlış kamuoyu yazımı aşağıdaki gibidir;

  • Kamu oyu (Yanlış)
  • Kamuoyu (Doğru)
Şofben nasıl yazılır? Şofben nasıl yazılır?

Kamuoyu yazımı ile ilgili örnek cümleler

İsim sözcüklerinden olan kamuoyu TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamında tanımı yer alan kelimeler arasındadır. Söz edilen bu sözcüğün tanımı; “Halkın bir konuya ilişkin genel düşüncesi, amme efkarı, halkoyu ve efkarıumumiye” şeklindedir. Bu bitişik olarak yazılan birleşik sözcüğün doğru yazılışı ile neyi temsil ettiğinin öğrenilmesi için kamuoyu ile oluşturulan örnek cümleler sıralanabilir. Kamuoyu doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Siyasal iktidarların demokratik bir sistem çerçevesinde kamuoyuna son derece önem verdiği bilinir.
  • Pek çok konuda yürütülen kamuoyu araştırmalarına bağlı olarak halkın karamsarlığa sürüklendiği anlaşıldı.
  • Kamuoyunun ikiye bölünmüş durumda olması, yaşanan son olayların farklı bakış açılarıyla yorumlandığını kanıtlıyor.
Izdırap nasıl yazılır? Izdırap nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranıBİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı
AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı online giriş nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
kamuoyu ne demek nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI 2023: AÖF sınav giriş nasıl yapılır, nereden? Anadolu Üniversitesi Çevrimiçi Sınav Sistemi ekranı!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgulama!

2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!

2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, sınav online mı olacak? İşte sınav kuralları!

İlginizi Çekebilir

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.