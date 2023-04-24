Kamuoyu nasıl yazılır? Kamuoyu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım kurallarına uyulması için Türkçede yer alan her bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi gerekir. Dolayısıyla Türkçe yazım kuralları kapsamında kamuoyu doğru yazılışına da değinilmesi gerekir. Nitekim kamuoyunun iki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir birleşik sözcük olduğu görülür. Bu nedenle “Kamuoyu bitişik mi yazılır?” sorusu, Türk Dil Kurumu tarafından sunulan güvenilir bilgiler çerçevesinde yanıtlanmalıdır. Böylelikle kamuoyu sözcüğünün nasıl yazıldığı ve cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığı belirtilebilir.

Kamuoyu nasıl yazılır?

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan birleşik kelimelerden biri kamuoyudur. Bu sözcüğün hem tanımı hem de doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından açıklanır. İsim sözcüğü olan kamuoyu, iki ayrı kelimenin birleşiminden oluşur. Dolayısıyla “Kamuoyu ayrı mı yazılır?” sorusu ortaya çıkar. Ancak birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarına yönelik kurallara göz atıldığı zaman, kamuoyunun bitişik yazılması gerektiği söylenebilir. Yani bu sözcük yazılı dilde kullanılırken, kamu ve oyu kelimeleri arasında boşluk bırakılmamalıdır. Bu sözcüğün doğru bir şekilde kullanılması için sıralanabilen doğru ve yanlış kamuoyu yazımı aşağıdaki gibidir;

Kamu oyu (Yanlış)

Kamuoyu (Doğru)

Kamuoyu yazımı ile ilgili örnek cümleler

İsim sözcüklerinden olan kamuoyu TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamında tanımı yer alan kelimeler arasındadır. Söz edilen bu sözcüğün tanımı; “Halkın bir konuya ilişkin genel düşüncesi, amme efkarı, halkoyu ve efkarıumumiye” şeklindedir. Bu bitişik olarak yazılan birleşik sözcüğün doğru yazılışı ile neyi temsil ettiğinin öğrenilmesi için kamuoyu ile oluşturulan örnek cümleler sıralanabilir. Kamuoyu doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: