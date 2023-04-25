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Kastetmek nasıl yazılır? Kastetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.04.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik sözcükleri oluşturan kelimeler, bu sözcüklerin doğru yazılışlarının nasıl olması gerektiğinin anlaşılmasını mümkün kılar. Kastetmek de Arapça ve Türkçe kökenli iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Dolayısıyla kastetmek sözcüğünün TDK’ye göre nasıl yazıldığı, dahil olduğu birleşik kelimeler kategorisindeki kurallara bağlı olarak açıklanabilir. TDK tarafından sunulan bilgiler incelendiğinde kastetmek kelimesinin ifade ettiği anlamlar da öğrenilebilir.

Kastetmek nasıl yazılır? Kastetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arapça kökenli bir sözcük ile oluşturulan birleşik kelimelerin doğru yazılışları, TDK tarafından kullanıcılara sunulan kurallar çerçevesinde belirlenir. Kastetmek sözcüğü de kasd ve etmek kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle ilgili sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği sıklıkla sorgulanır. Söz edilen bu birleşik kelimenin doğru yazılışının açıklanması için kasd sözcüğünün uğradığı ses değişikliğine değinilmesi gerekir. Böylelikle kastetmek doğru yazılışının öğrenilmesi ve bu sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması mümkün hâle gelecektir.

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Kastetmek nasıl yazılır?

Birleşik sözcüklerin Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımları, belli başlı faktörler dikkate alınarak belirlenir. Dolayısıyla birleşik sözcüklerin ayrı veya bitişik olarak yazılması gereken çeşitleri mevcuttur. Kastetmek de etmek fiili ile oluşturulan birleşik sözcüklerden biridir. Bu nedenle “Kastetmek bitişik mi yazılır?” sorusunun yanıtı da sıklıkla araştırılan konularda biriyle ilişkilidir.

Arapça kökenli bir sözcük olan kastetmek, kasd ve etmek kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani Arapçaya ait olan kasd ve Türkçe kökenli etmek sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle bu birleşik kelime ortaya çıkmıştır. Bu iki sözcük birleşirken, kasd kelimesinin son sesi olan “d” değişikliğe uğrayarak “t” olmuştur. İlk sözcüğünün son sesinde benzeşme görülen kastetmek kelimesi, bu nedenle bitişik olarak yazılır. Dolayısıyla “Kastetmek ayrı mı yazılır?” sorusu “hayır” şeklinde yanıtlanmalıdır. Bu sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması için doğru ve yanlış kastetmek yazımı şu şekilde gösterilebilir;

  • Kastetmek (doğru yazılışı)
  • Kast etmek (yanlış yazılışı)
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Kastetmek TDK tanımı nedir?

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu incelendiğinde, Arapça kökenli birleşik sözcüklerin belirli durumlarda bitişik olarak yazılması gerektiği görülür. Dolayısıyla Arapça kökenli tek heceli bir sözcüğün, Türkçede yer alan etmek eylemi ile birleştiği zaman ses değişikliğine uğrayıp uğramadığına bakılması gerekir. Kastetmek de Arapça kökenli kasd sözcüğünün son sesinin benzeşmeye uğraması ile oluşan bir birleşik kelimedir. Bu nedenle kastetmek doğru yazılışı bitişik olmalıdır.

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde kastetmek kelimesinin 3 ayrı tanımı mevcuttur. Bu sözcüğün ilk anlamı amaçlamak, amaç olarak almak şeklindedir. Ayrıca kastetmek sözcüğünün demek istemek ya da kıymak, zarar vermeyi istemek, kötülük etmek gibi farklı anlamları da ifade edebildiği görülür.

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