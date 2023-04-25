Kartpostal nasıl yazılır? Kartpostal ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı kökenli birçok sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olarak nasıl yazılması gerektiği sıklıkla araştırılır. Çünkü yabancı kökenli sözcükler Türkçeye ödünçlenirken belli başlı değişikliklere uğrar. Bu kapsamda doğru yazılışının nasıl olduğu merak edilen sözcüklerden biri de kartpostal olarak belirtilebilir. Kartpostal doğru yazılışının sorgulanabildiği güvenilir kaynak ise Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüdür. Ayrı mı bitişik mi yazıldığı öğrenilen kartpostal sözcüğü TDK kapsamındaki tanımının da açıklanmasıyla birlikte cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılabilir.

Kartpostal nasıl yazılır?

Türkçede yaygın olarak kullanılan pek çok yabancı kökenli sözcük vardır. Bu sözcüklerin Fransızca, Arapça, Farsça ve İngilizce gibi dillerden Türkçeye geçtiği görülür. Söz edilen bu kategoriye dâhil olan kelimelerden biri de kartpostaldır. Fransızca kökenli olduğu belirtilebilen kartpostal sözcüğü kimi durumlarda yanlış yazılabilir. Bu sözcüğün yanlış yazılmasına ve doğru yazılışının karıştırılmasına neden olan faktör ise kart ve postal kelimelerinin birleşiminden oluşmasıdır. Dolayısıyla “Kartpostal ayrı mı yazılır?” sorusuna yanıt bulmaya çalışan pek çok kişi vardır.

Kartpostal sözcüğünün doğru yazılışının öğrenilmesi için başvurulması gereken kaynak ise Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüdür. Kartpostal TDK kapsamındaki doğru yazılışı ve kimi durumlarda ortaya çıkan hatalı kullanımı şu şekildedir:

Kartpostal (doğru kullanım)

Kart postal (yanlış kullanım)

Kartpostal bitişik mi yazılır?

Fransızca bir sözcük olan kartpostal, özellikle seyahat ve özel günlere yönelik cümlelerde sıklıkla kullanılır. İsim sözcüklerinden olan kartpostalın bitişik olarak yazılması gerekir. Bu sözcük Fransızcadan Türkçeye ödünçlenirken, geçiş yaptığı dilin kurallarına göre biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla Fransızcada carte postale olarak ayrı yazılsa da kartpostal yazımı Türkçe yazım kuralları kapsamında bitişik şekildedir. Kartpostalın tanımı ise “genellikle ince kartondan yapılmış, dikdörtgen biçiminde olan; bir yüzü resimli, zarfsız ya da zarflı olarak gönderilebilen kart, posta kartı” olarak belirtilebilir. Karpostal doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: