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  4. Alman devi Bayern Münih'te büyük şok! Yeni transferin ayağı kırıldı

Alman devi Bayern Münih'te büyük şok! Yeni transferin ayağı kırıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 08:38
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Alman devi Bayern Münih'in yeni transferi Hiroki Ito'nun düzenlenen hazırlık maçında ayağının kırıldığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İşte detaylar...

Alman devi Bayern Münih'te büyük şok! Yeni transferin ayağı kırıldı

Alman devi Bayern Münih'in yeni transferi Hiroki Ito, Düren ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

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KIRIK TESPİT EDİLDİ

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Yaklaşık 1 ay önce Stuttgart'tan kadroya katılan savunma oyuncusunun yapılan incelemeler sonrası ayağında kırık olduğu tespit edildi.

"UZUN SÜRE YOK"

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Bayern Münih sportif CEO'su Max Eberl oyuncuları için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" sözlerini sarf etti.

Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. Japon milli oyuncu, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.

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Sakatlık son dakika
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