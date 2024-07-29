Alman devi Bayern Münih'te büyük şok! Yeni transferin ayağı kırıldı

Alman devi Bayern Münih'in yeni transferi Hiroki Ito, Düren ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 1 ay önce Stuttgart'tan kadroya katılan savunma oyuncusunun yapılan incelemeler sonrası ayağında kırık olduğu tespit edildi.

"UZUN SÜRE YOK"

Bayern Münih sportif CEO'su Max Eberl oyuncuları için yaptığı açıklamada; "Hiroki Ito'nun ayağı kırıldı. Uzun süre aramızda olamayacak" sözlerini sarf etti.

Oyuncu Bundesliga'da geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi. Japon milli oyuncu, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.