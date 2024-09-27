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Alman futbolseverler bile beklemiyordu... Nuri Şahin'nin Dortmund'undan muhteşem geri dönüş! Ağır mağlubiyetin ardından moral buldu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 23:48
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Almanya Bundesliga 5.hafta maçında Borussia Dortmund, Bochum kozlarını paylaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleye Nuri Şahin'nin öğrencilerinin müthiş geri dönüşü damga vurdu.

Alman futbolseverler bile beklemiyordu... Nuri Şahin'nin Dortmund'undan muhteşem geri dönüş! Ağır mağlubiyetin ardından moral buldu

Almanya Bundesliga 5.hafta maçında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Dortmund Stadı'nda oynanan mücadelede Nuri Şahin'nin öğrencileri muhteşem geri dönüş yaparak geceye imza attı.

DORTMUND GERİ DÖNDÜ

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Bochum, 16. dakikada Matus Bero ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu golden 5 dakika sonra De Wit'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son anlarında baskıyı artıran Nuri Şahin'in takımı 44. dakikada Sehrou Guirassy ile farkı 1'e indirdi. İlk yarıda başka gol çıkmadı Bochum devreye 2-1 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci devresine etkili başlayan Dortmund, 62. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Bochum'un konsantrasyon kaybını iyi değerlendiren ev sahibi ekip taraftarının da desteğiyle 75. dakikada Guirassy ile 3-2 öne geçti. Dortmund oyuna sonradan giren Felix Nmecha ile bir gol daha buldu ve maçı 4-2 kazandı.

AĞIR MAĞLUBİYET SONRASI MORAL BULDU

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Nuri Şahin'in takımı 5-1'lik Stuttgart mağlubiyeti sonrası moral buldu. Dortmund, bu sonuçla birlikte puanını 10' çıkardı. Ligde henüz galibiyeti olmayan Bochum ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Union Berlin ile karşılaşacak. Bochum ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Şahin dortmund
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