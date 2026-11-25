Beşiktaş kafilesini taşıyan uçakta yıldırım çarpması ve şiddetli türbülans yaşandığı TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre uçakta büyük panik meydana geldi. Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen, zorlu yolculuğun ardından yaşadıklarını anlatarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖNDER ÖZEN: "GÖRDÜĞÜM EN TEHLİKELİ UÇAK YOLCULUĞUYDU"

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, yaşadıkları uçak yolculuğunun son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Pilotun son anda verdiği kararla olası bir tehlikenin önüne geçildiğini ifade eden Özen, şu sözleri kullandı:

"Haddime değil ama uçağı kullanan pilot çok akıllıca bir karar verdi ve son anda inişten vazgeçti. Bir tehlike atlattık. Yaklaşık sekiz saat süren bir yolculuk yaptık. Aslında bu bir iç saha maçı."

Yaşananların kendisini de korkuttuğunu dile getiren Özen, "Uçaktan korkmuyorum diye zannediyordum ama ben de korkuyormuşum. Herkes korktu doğal olarak. Daha önce benim yaşamadığım tipte bir yolculuktu. Galiba benim gördüğüm en tehlikeli uçak yolculuğuydu" dedi.

TAKIM SARP SINIR KAPISINDAN GİRİŞ YAPTI

Beşiktaş'ın Hapoel karşılaşmasında görev yapacak hakem Morten Krogh ve ekibi de olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Hakem heyeti, daha sonra kara yoluyla Batum'a ulaştı.

Beşiktaş kafilesi de Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Gürcistan'a giriş yaptı. Siyah-beyazlı ekip, yaklaşık sekiz saat süren zorlu yolculuğun ardından maçın oynanacağı bölgeye ulaşabildi.

"BAHANE YOK, TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ"

Karşılaşma öncesindeki dezavantajlara da değinen Önder Özen, dinlenme süresinin kısıtlı olduğunu ve takımın zorlu bir yolculuk geçirdiğini vurguladı.

Özen, "Dinlenme süresinin çok kısıtlı olduğu doğru. İki günlük bir dezavantajımız var. Üstelik deplasmana çıkıyoruz ve sıkıntılı bir yolculuk geçirdik. Ben Beşiktaş takımına baktığımda bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum. Onlar bahanelerin arkasına sığınmayacaklar. İşlerini yapmaya çalışacaklar ve yapacaklar. Buna inanıyoruz. Hepsine güveniyoruz. Bahane yok" ifadelerini kullandı.

SAHA ZEMİNİ İÇİN DE UYARIDA BULUNDU

Önder Özen, karşılaşmanın oynanacağı sahanın durumuna ilişkin endişelerini de dile getirdi. Dinamo Tiflis'in zeminin bozulmaması için antrenman yapmasına izin verilmediğini belirten Özen, yağışın da etkisiyle saha şartlarının önemli olacağını söyledi.

Özen, "Sahanın bozulmaması için Dinamo Tiflis'in antrenman yapmasına izin vermemişler. Umarım çimlerin boyutu uygundur. Topla oynamaya çalışan takımlar için çimlerin uzunluğu önemli. Yağış da var. Umarız iyi bir sahayla karşılaşırız" diye konuştu.