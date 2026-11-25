Belçika Milli Takımı'na 16 yılın ardından veda eden Romelu Lukaku için ülkesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Simon Mignolet ve Vincent Kompany, yıldız golcüye yönelik mesajlarıyla kapıyı açık bıraktı.

MIGNOLET'TEN LUKAKU'YA AÇIK DAVET

Belçika basınından HLN'ye konuşan Belçika Futbol Federasyonu yöneticilerinden Simon Mignolet, Lukaku'nun milli takımı bırakma kararının son iki maçta yaşananlarla bağlantılı olmadığını söyledi.

Lukaku'nun Belçika futbolunun efsanelerinden biri olduğunu vurgulayan Mignolet, yıldız futbolcunun fikrini değiştirmesi halinde yeniden milli takıma dönebileceğinin sinyalini verdi.

Mignolet, "Bunun için Romelu'yu suçlamalı mıyız? Romelu, Belçika futbolunun efsanesi, en golcü oyuncumuz, her zaman takımımızda olmasını istediğimiz biri. Gelecekte kararından pişman olursa, ona kapımız her zaman açık" ifadelerini kullandı.

KOMPANY'DEN HAZARD BENZETMESİ

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lukaku hakkında konuştu.

Belçikalı teknik adam, milli takım kariyerini 94 golle tamamlayan yıldız futbolcunun ülke futbolundaki yerinin tartışılmaz olduğunu belirterek onu Eden Hazard gibi efsane isimlerle aynı noktada değerlendirdi.

Kompany, "Romelu, Belçika futbolunun ve milli takımının efsanelerinden biri. Gelişimine ve 94 golle veda etmesine tanık olmak harikaydı. Ben başladığımda rekor 30 goldü. Bunu bir an için bir kenara bırakalım ve sadece olumlu yönlere odaklanalım. Romelu gibi biri emekli olduğunda artık detaylar önemli olmuyor. Romelu, Eden Hazard gibi isimlerin yanında yerini hak ediyor" dedi.

16 YILLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ 94 GOLLE BİTİRDİ

İtalya karşılaşmasının ardından milli takımı bıraktığını açıklayan Romelu Lukaku, 16 yıl boyunca Belçika için elinden geleni yaptığını belirterek takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve taraftarlara teşekkür etmişti.

Dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda forma giymekten gurur duyduğunu ifade eden deneyimli golcü, milli takım kariyerini huzur içinde noktaladığını açıklamıştı. Lukaku, Belçika formasıyla kaydettiği 94 golle ülkesinin en golcü futbolcusu olarak milli takıma veda etti.