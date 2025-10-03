Alman futbolununn efsane ismi Oliver Kahn'dan Leroy Sane için beklenmedik ifadeler! Galatasaray-Liverpool maçı sonrası konuştu...

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçında aldığı kritik galibiyet ile tüm dünyada adından söz ettiren Galatasaray, Alman medyasında da gündem oldu. Almanya’nın Sky Sport DE kanalında yorum yapan Oliver Kahn, Leroy Sane ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kahn’ın sözleri…

‘‘İSTEMİYORSA! KARİYERİ FARKLI YÖNE GİDER…’’

Leroy Sane için değerlendirmede bulunan Oliver Kahn, "Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor." dedi.

‘‘SANE ÖYLE BİRİ DEĞİL!’’

Leroy Sane’nin Alman Milli Takımına alınmaması hakkında konuşan Kahn, "Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." diye konuştu.

PERFORMANSI

Süper Lig devi Galatasaray formasıyla 8 maçta görev alan Leroy Sane 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Liverpool maçında forma giymeyen Alman futbolcunun son dönemde eleştiri aldığı bildirildi.