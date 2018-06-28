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Alman holiganlar Mesut Özil'e saldırdı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 28.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

Güney Kore'ye 2-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası'na veda eden Almanya'da taraftarlar Mesut Özil'e saldırdı. Mesut Özil'i teknik ekip görevlileri güçlükle sakinleştirdi.

Alman holiganlar Mesut Özil'e saldırdı

2018 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye grubun son maçında 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Almanya'da maç sonu yine skandal görüntüler vardı.

Mağlubiyetin ardından çılgına dönen taraftarlar hedef olarak Mesut Özil'i seçti. Yenilgiyi hazmedemeyen kızgın taraftarlar Mesut Özil'e sözlü tacizlerde bulundu.

Mesut da aynı şekilde tribünlere dönerek tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sebebiyle Almanya'da eleştirilen Mesut Özil'i teknik ekip görevlileri güçlükle yatıştırdı.

Öte yandan Löw, ağır yenilgi sonrası, "Şok oldum çünkü böyle mağlubiyeti asla beklemiyordum. Ders çıkarıp pişmanlık duymamız gereken bir durum" dedi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Almanya Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası 2018

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
beter olun pkk sevicisi kaçan fetölere kucak açan suçluların iadesi anlaşmasını yok sayan ırkçı nazi bozuntuları hanslar...
Derdiniz ne alman çomarları? Naptı mesut lan size? dünya kupasını kaybettiniz aynı babayiğitliği löw vatandaşınıza da yapmanızı bekliyoruz.
iyi oldu iki tarafa da hainlik yapmış mesut
almanya fitnelikle olmuyor defol evine
Gel Fener e
Vay be RTE Almanya'yı da karıştırdı sonunda :) son şampiyon bu hallere düşecek takım mıydı ?
Türkiye dünya kupasını kazansa ancak bu kadar mutlu olurdum. Beter olun.
siyaset yapanlara bizim ülkedede yapılması gerek
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