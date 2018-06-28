Alman holiganlar Mesut Özil'e saldırdı

2018 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye grubun son maçında 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Almanya'da maç sonu yine skandal görüntüler vardı.

Mağlubiyetin ardından çılgına dönen taraftarlar hedef olarak Mesut Özil'i seçti. Yenilgiyi hazmedemeyen kızgın taraftarlar Mesut Özil'e sözlü tacizlerde bulundu.

Mesut da aynı şekilde tribünlere dönerek tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sebebiyle Almanya'da eleştirilen Mesut Özil'i teknik ekip görevlileri güçlükle yatıştırdı.

Öte yandan Löw, ağır yenilgi sonrası, "Şok oldum çünkü böyle mağlubiyeti asla beklemiyordum. Ders çıkarıp pişmanlık duymamız gereken bir durum" dedi. (Akşam)

