Alman kaleci Karius: Beşiktaş'a geldiğim için onur duyuyorum

Fikret Orman, yeni kalecileri Loris Karius'un transferi için, "Biraz zor oldu, kolay olsa herkes yapardı. Loris, ailemize hoş geldin diyorum. Annesi ve babası da burada olacaktı ama Almanya'ya dönmeleri gerekti. Baş başa bir imza töreni oldu. Beşiktaş'a hoş geldin diyyorum ve şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. KARIUS: "BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM" Karius, Beşiktaş'a geldiği için çok büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün çok büyük bir kulübün parçası oluyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok heyecan verici bir denedeyim. Çok büyük bir geleneği olan ve büyük bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp. Onur duyuyorum" şeklinde konuştu. "KUPALAR, ZAFERLER KAZANMAK İSTİYORUM" Karius, siyah beyazlı takıma gelerek kariyeri için olumlu bir adım attığını söyleyerek, "Buraya gelerek kariyerim için ileriye bir adım attığımı düşünüyorum. Burada gelişme potansiyeli oldukça yüksek. Takım arkadaşlarımla kupalar, zaferler kazanmak istiyorum" diye konuştu.

"TARAFTARIN VE KULÜBÜN İLGİSİ TRANSFERİMDE ETKİLİ OLDU" Beşiktaş'a gelmesinde iki önemli nedenin olduğunu dile getiren Karius, "Transferim için iki önemli neden var. Birisi taraftarların ilgisiydi. Taraftarlar takımın bana ilgili olduğu andan itibaren mesajlarla destek verdiler. Bu benim için ve her futbolcu için önemli. Herkes böyle bir desteği görmek ister. Siz de bunu görünce en iyisini yapmak istersiniz. İkinci en önemli neden ise kulübün bana ilgisi oldu. Beşiktaş'ın bana gösterdiği ilgi de transferim için etkili oldu" dedi. "BEŞİKTAŞ'LA İLGİLİ DUYDUKLARIM HEP POZİTİFTİ" Beşiktaş'ın eski futbolcuları ile transfer sürecinde görüşmediğini belirten Karius, "Mario Gomes ile konuşmadım. Ama kulüple ilgili tamamen olumlu şeyler duydum. Onun burada ne kadar iyi işler çıkardığını biliyorum. Mario Stuttgart'tayken beraber oynadık. Ortak arkadaşlarımız var. Ama duyduğum şeyler pozitifti" açıklamasını yaptı." "GELECEĞE ODAKLANDIM" Geçen sezon oynanan Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle ilgili olarak Kairus, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Sakatlıklar da böyle. Nerede başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Amam şunu da unutmamak gerekiyor, Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak kaç oyuncuya, kaç kaleciye nasip olmuştur. Şanssız bir gün geçirdik ve geçmişte kaldı. Geleceğe odaklandım" diye konuştu.