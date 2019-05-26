SPOR

Alman Kerber, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Alman Kerber, 18 yaşındaki Rus Potapova'ya 2-0 yenilerek Fransa Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti.

Alman Kerber, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda Alman Angelique Kerber, Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek elendi. Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan turnuvanın ilk turunda, dünya 5 numarası Kerber ile klasmanın 81. basamağındaki Potapova karşılaştı.

Üç grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i bir saat 13 dakika süren mücadele sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 18 yaşındaki Potapova, ikinci tura yükseldi. Potapova, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Çek Marketa Vondrousova maçının galibiyle mücadele edecek.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor
İpek Soylu, şampiyon olduİpek Soylu, şampiyon oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Açık Tenis Turnuvası Angelique Kerber Anastasia Potapova Paris

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı bombası

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Süper Lig'de transfer! 3 yıllık anlaşma

Süper Lig'de transfer! 3 yıllık anlaşma

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramil Guliyev'den altın madalya

Ramil Guliyev'den altın madalya

Derbide F.Bahçe güldü, Devler Ligi'ne gitti

Derbide F.Bahçe güldü, Devler Ligi'ne gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman Kerber, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

Fransa Açık sürprizle başladı

12 yaşındaki raket Hande Aslanbaş, hayallerine tenis ile uzanıyor

12 yaşındaki raket hayallerine tenis ile uzanıyor

İpek Soylu, Tayland'da şampiyon oldu

İpek Soylu, şampiyon oldu

Nadal, Fransa 'toprak'larında tarihe geçmek istiyor

Nadal tarihe geçmek istiyor

Formula 1'de heyecan Monaco'da sürecek

Monaco'da Formula 1 heyecanı

Fransa Açık'ta ana tablo kuraları çekildi

Fransa Açık'ta kuralar çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.