Alman Kerber, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk turunda Alman Angelique Kerber, Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek elendi. Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan turnuvanın ilk turunda, dünya 5 numarası Kerber ile klasmanın 81. basamağındaki Potapova karşılaştı.
Üç grand slam şampiyonluğu bulunan Kerber'i bir saat 13 dakika süren mücadele sonunda 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 18 yaşındaki Potapova, ikinci tura yükseldi. Potapova, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Çek Marketa Vondrousova maçının galibiyle mücadele edecek.
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