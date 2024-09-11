Alman kulübü Frankfurt Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdu: Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Alman ekibinden açıklama geldi. Transfer çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda oyuncuya teklif yapılmıştı.

YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Bir diğer yandan Frankfurt Sportif Direktörü Timmo Hardung, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Alman ekibinden açıklama:

Hardung şu ifadeleri kullandı: "Ebimbe'nin duruşundan onun ne düşündüğünü ve nasıl çalıştığını varsaymak hatasına düşmemeliyiz. Sezon çok uzun. Takımdan hiçbir zaman uzak kalmadı. Ebimbe takımın bir parçası ve Avrupa Ligi kadrosunda da yer alıyor. Bu bizim ve teknik direktörün onu nasıl gördüğünü açıkça gösteriyor."

12 MİLYON PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Ebimbe, Frankfurt'ta çıktığı 73 maçta 13 gol attı ve 6 asist katkısında bulundu.