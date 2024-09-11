SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alman kulübü Frankfurt Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdu: Resmi açıklama geldi!

Alman kulübü Frankfurt Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdu: Resmi açıklama geldi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 19:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Birçok futbolcuyla görüşen sarı - kırmızılılar, son olarak Alman ekibi Frankfurt'un yıldızı Ebimbe'ye teklifte bulundu. Bu söz konusu teklifin ardından, Alman kulübünden resmi açıklama gecikmedi.

Alman kulübü Frankfurt Galatasaray'ın transfer teklifini duyurdu: Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Alman ekibinden açıklama geldi. Transfer çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda oyuncuya teklif yapılmıştı.

YAPILAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Screenshot_1

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Bir diğer yandan Frankfurt Sportif Direktörü Timmo Hardung, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Alman ekibinden açıklama:

Hardung şu ifadeleri kullandı: "Ebimbe'nin duruşundan onun ne düşündüğünü ve nasıl çalıştığını varsaymak hatasına düşmemeliyiz. Sezon çok uzun. Takımdan hiçbir zaman uzak kalmadı. Ebimbe takımın bir parçası ve Avrupa Ligi kadrosunda da yer alıyor. Bu bizim ve teknik direktörün onu nasıl gördüğünü açıkça gösteriyor."

12 MİLYON PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

54e033dda1f54ff4a34140c6f8f37d77

Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Ebimbe, Frankfurt'ta çıktığı 73 maçta 13 gol attı ve 6 asist katkısında bulundu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen görevden alındı

Kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen görevden alındı

Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! Tek Türk takımı

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! Tek Türk takımı

İstediği Fenerbahçeli yıldızı açıkladı!

İstediği Fenerbahçeli yıldızı açıkladı!

Okan Buruk'tan transfer müjdesi!

Okan Buruk'tan transfer müjdesi!

G.Saray'da sürpriz hamle! Beklenen yanıt geldi!

G.Saray'da sürpriz hamle! Beklenen yanıt geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.