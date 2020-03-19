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Alman kulübü Mönchengladbach’ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti!

ALMANYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach’ta futbolcular, çok konuşulacak bir olaya imza attı.

Alman kulübü Mönchengladbach’ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti!

Alman kulübü Mönchengladbach’ta korona virüs salgını nedeniyle oluşabilecek mali kayıplarından dolayı kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için gelirlerinin bir kısmından vazgeçti. Almanya’da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçları ertelenmişti. Müsabakaların oynanmamasından dolayı kulüpler mali açıdan kayıplar yaşıyor.

SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI

Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ta Sportif Direktör Max Eberl, kulübün internet sitesinden yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Eberl, takımdaki futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için ücretlerinin bir kısmından vazgeçme teklifinde bulunduklarını açıkladı. Max Eberl, futbolcularla gurur duyduklarını belirterek, iyi ve kötü günde birlikte olduklarını ifade etti. Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de buna katılarak gelirlerinin bir kısmından vazgeçeceğini aktardı.

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