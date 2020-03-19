Alman kulübü Mönchengladbach’ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti!

Alman kulübü Mönchengladbach’ta korona virüs salgını nedeniyle oluşabilecek mali kayıplarından dolayı kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için gelirlerinin bir kısmından vazgeçti. Almanya’da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçları ertelenmişti. Müsabakaların oynanmamasından dolayı kulüpler mali açıdan kayıplar yaşıyor.
SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI
Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ta Sportif Direktör Max Eberl, kulübün internet sitesinden yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Eberl, takımdaki futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için ücretlerinin bir kısmından vazgeçme teklifinde bulunduklarını açıkladı. Max Eberl, futbolcularla gurur duyduklarını belirterek, iyi ve kötü günde birlikte olduklarını ifade etti. Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de buna katılarak gelirlerinin bir kısmından vazgeçeceğini aktardı.
Skandal olay! Rakibine yumruk attı
5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar Euro
G.Saray mağazalarını kapattı
Flaş! Falcao veda ediyor
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Yanal F.Bahçe'den ayrılmamış! İşte o tarih
Nuri Şahin'den koronavirüs yorumu
Yıldız futbolcu Blaise Matuidi'den koronavirüs açıklaması!
Trabzonspor antrenmanlara devam ediyor!
Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı
Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!
Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel'den koronavirüs açıklaması!
Beşiktaş hız kesmiyor
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu
Bundesliga'da bir koronavirüs vakası daha
Okuyucu Yorumları 0 yorum